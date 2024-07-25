https://ria.ru/20240725/obvinenie-1961855555.html

Хабаровчанина обвинили в сборе данных для разведки Украины

Хабаровчанина обвинили в сборе данных для разведки Украины - РИА Новости, 25.07.2024

Хабаровчанина обвинили в сборе данных для разведки Украины

Житель Хабаровска обвиняется в сборе для военной разведки Украины информации о военнослужащих и сотрудниках ФСБ на Дальнем Востоке, сообщает УФСБ по Восточному... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T06:56

2024-07-25T06:56

2024-07-25T06:56

украина

россия

хабаровск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Житель Хабаровска обвиняется в сборе для военной разведки Украины информации о военнослужащих и сотрудниках ФСБ на Дальнем Востоке, сообщает УФСБ по Восточному военному округу. По данным управления, 39-летний житель Хабаровска, имея негативное отношение к политическому строю РФ и являясь противником специальной военной операции, решил помогать Украине в ущерб безопасности РФ. В мессенджере он вступил в переписку с агентом украинских спецслужб, который связал его с кадровым сотрудником ГУР министерства обороны Украины. "Действуя в интересах и под контролем сотрудника украинской военной разведки, житель Хабаровска выполнял разведывательные задания по сбору информации в отношении действующих военнослужащих Восточного военного округа и сотрудников органов ФСБ России ДФО", - говорится в сообщении. Особенный интерес представляли лица из числа командного состава войсковых частей, оперативные сотрудники органов безопасности, а также военнослужащие, которым присвоено высшее звание - Герой Российской Федерации, отмечает УФСБ. "Собираемая информация могла быть использована в том числе для планирования и совершения терактов или убийств вышеуказанных лиц", - сообщает управление. Кроме того, по данным УФСБ, обвиняемый склонял группу военнослужащих Хабаровского гарнизона к выезду на Украину, чтобы воевать против ВС России в составе украинского объединения "Легион "Свободы России"*, который признан террористической организацией. Хабаровчанину предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Государственная измена" и "Содействие террористической деятельности".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240725/eao-1961855039.html

https://ria.ru/20240711/fsb-1959059210.html

украина

россия

хабаровск

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украина, россия, хабаровск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)