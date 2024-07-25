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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 25.07.2024
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16:07 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/obstrel-1961979172.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 25.07.2024
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "натовской" артиллерии, выпустив 13 снарядов калибром 155 миллиметров по нему, сообщило... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T16:07
2024-07-25T16:07
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "натовской" артиллерии, выпустив 13 снарядов калибром 155 миллиметров по нему, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ с 15.35 по 15.45 выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров по этому же району. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "натовской" артиллерии, выпустив 13 снарядов калибром 155 миллиметров по нему, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, ВСУ с 15.35 по 15.45 выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров по этому же району.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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