https://ria.ru/20240725/obstrel-1961979172.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 25.07.2024

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "натовской" артиллерии, выпустив 13 снарядов калибром 155 миллиметров по нему, сообщило... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T16:07

2024-07-25T16:07

2024-07-25T16:07

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сцкк

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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "натовской" артиллерии, выпустив 13 снарядов калибром 155 миллиметров по нему, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ с 15.35 по 15.45 выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров по этому же району. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, нато