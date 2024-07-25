https://ria.ru/20240725/obrascheniya-1961924033.html

Число обращений поставщиков маркетплейсов в мессенджеры выросло пятикратно

Число обращений поставщиков маркетплейсов в мессенджеры выросло пятикратно - РИА Новости, 25.07.2024

Число обращений поставщиков маркетплейсов в мессенджеры выросло пятикратно

erid: F7NfYUJCUneLt1tv8Eoj РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T12:49

2024-07-25T12:49

2024-07-25T12:49

пресс-релизы

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erid: F7NfYUJCUneLt1tv8Eoj МОСКВА, 25 июл – пресс-служба ГК "Деловые Линии". Показатель увеличился по итогам первого полугодия по сравнению с тем же периодом 2023-го. При этом звонки со входящей линии стали перетекать в неголосовой канал: мессенджеры "Телеграм", "Вотсап" и "ВКонтакте". С января по июнь 2023-го в чатах обрабатывалось только 5% от общего количества обращений клиентов, в этом году цифра выросла до 34%, отметили в компании. "Среди заказчиков наиболее популярен Телеграм. В основном мессенджер используют для согласования и переноса доставки, уточнения статусов маркировки, оплаты и доставки. Среднее время ответа наших специалистов составляет 2 минуты", – поделились в пресс-службе ГК "Деловые Линии". В компании добавили, что в Телеграме также есть специальный чат-бот (18+), где можно заказать дополнительные услуги – перемаркировку поставки, маркировку короба или формирование монопалеты, а также узнать данные о водителе. Обмен данными между чат-ботом и складом происходит в онлайн-режиме: сотрудники видят задачи сразу по факту поступления, однако клиентам важно подавать задания не позднее 18:00 по московскому времени за сутки до доставки. Реклама, ООО "Деловые Линии", ИНН 7826156685

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы