https://ria.ru/20240725/oborudovanie-1961485696.html

Эксперт НТИ: необходимо восстановить парк российского оборудования

Эксперт НТИ: необходимо восстановить парк российского оборудования - РИА Новости, 25.07.2024

Эксперт НТИ: необходимо восстановить парк российского оборудования

Российский парк пищевого оборудования необходимо восстановить до уровня лучших зарубежных аналогов, сообщила эксперт FoodNet (Фуднет) Национальной технической... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T08:00

2024-07-25T08:00

2024-07-25T08:00

проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"

технологии

сахалинская область

россия

москва

агентство стратегических инициатив (аси)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961472467_0:76:2906:1711_1920x0_80_0_0_4bc28a2134211314cbe9a60b73e958f2.jpg

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Российский парк пищевого оборудования необходимо восстановить до уровня лучших зарубежных аналогов, сообщила эксперт FoodNet (Фуднет) Национальной технической инициативы (НТИ) Ольга Орлова.Об этом она заявила на прошедшем проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024".По ее словам, в 90-е годы Россия практически утратила разработку и производство пищевого оборудования, то есть свой собственный отечественный парк оборудования, до этого в стране производилась высококлассная техника, не уступая в качестве зарубежному. На данный момент из-за отсутствия хорошего отечественного оборудования у инновационных пищевых компаний бывают трудности на производстве."Российское оборудование, которое хотелось бы, чтобы удовлетворяло всем требованиям, которое нужно для производства, очень мало. И многие производители инновационных продуктов, покупая, допустим, российское оборудование, что-то переделывают, и у них получается то, что они хотят видеть. Вот в этом, наверное, тоже проблема. То есть я считаю, что в 90-е годы мы потеряли свой отечественный парк, оборудование, которое было нормальным", – приводит пресс-служба НТИ слова Орловой.Она напомнила, что после университета работала на молочном заводе, который имел свою пекарню и кондитерский цех. "И я не помню, чтобы работало что-то у нас плохо. Было все и работало как положено в обычном и авральном режиме. Восстановить российский парк пищевого оборудования – одна из важнейших задач в нашей стране, перестать зависеть от китайцев, сложными логистическими системами возить европейское оборудование и так далее", – рассказала Орлова.Она добавила, что еще одна главная проблема в масштабировании проектов инновационного питания – торговые сети, которые не дают маленьким компаниям выйти на рынок или берут за это очень большие деньги. При этом если продукт выходит на рынки Москвы, Питера и других городов-миллионников, то на него сразу наблюдается спрос и происходит его масштабирование."Архипелаг" – ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходил в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый.Организаторы интенсива – Платформа НТИ, правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.

https://ria.ru/20240716/initsiativy-1960058594.html

https://ria.ru/20240723/antibiotiki-1961473374.html

сахалинская область

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, сахалинская область, россия, москва, агентство стратегических инициатив (аси)