https://ria.ru/20240725/oboroudovanie-1961940596.html

В медучреждения Ярославской области поставят 630 аппаратов и комплексов

В медучреждения Ярославской области поставят 630 аппаратов и комплексов - РИА Новости, 25.07.2024

В медучреждения Ярославской области поставят 630 аппаратов и комплексов

Материально-техническую базу медучреждений Ярославской области в этом году пополнят 630 аппаратов и комплексов, сообщило правительство региона. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T13:56

2024-07-25T13:56

2024-07-25T13:56

ярославская область

медучреждения

здравоохранение

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Материально-техническую базу медучреждений Ярославской области в этом году пополнят 630 аппаратов и комплексов, сообщило правительство региона. Сообщается, что опережающими темпами в Ярославской области идет выполнение под контролем областного правительства программы модернизации первичного звена системы здравоохранения, которая реализуется в рамках профильного нацпроекта. "Программа модернизации первичного звена здравоохранения – один из основных проектов, благодаря которому в наших больницах, поликлиниках, ФАПах и амбулаториях проводятся капитальные ремонты, закупается новейшее дорогостоящее оборудование, транспорт, а также возводятся модульные медицинские объекты", – цитирует пресс-служба правительства региона заместителя министра здравоохранения Ярославской области Наталью Морозову. По словам Морозовой, за первые полгода смонтировано 8 модульных ФАПов из 13 запланированных. В том числе введено в эксплуатацию одно здание и получена лицензия на оказание медицинской помощи. В настоящее время завершается монтаж еще трех зданий. Установка оставшихся двух запланирована до конца этого года, подчеркнула зам регионального министра. "Параллельно по программе в учреждения поступает новейшее лечебное и диагностическое оборудование. В планах этого года – закупка 630 аппаратов и комплексов. Одним из последних важных приобретений стал компьютерный томограф для Угличской ЦРБ. На нем будут делать порядка 750 исследований в месяц", - сообщает областное правительство, отмечая, что услугу могут получить жители не только Угличского, но и Мышкинского, Некоузского и Брейтовского районов. Также в этом году автопарк больниц региона пополнили 189 автомобилей. Каждая новая машина значительно повышает мобильность выездных бригад районных больниц, подчеркивают в правительстве региона.

https://ria.ru/20240724/evraev-1961835762.html

https://ria.ru/20240723/stroitelstvo-1961505915.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

медучреждения, здравоохранение