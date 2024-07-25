https://ria.ru/20240725/obama-1961915320.html

СМИ сообщили о тесных контактах Обамы и Харрис после ее решения избираться

СМИ сообщили о тесных контактах Обамы и Харрис после ее решения избираться - РИА Новости, 25.07.2024

СМИ сообщили о тесных контактах Обамы и Харрис после ее решения избираться

Бывший президент США Барак Обама планирует в скором времени объявить о поддержке кандидатуры вице-президента Камалы Харрис на выборах главы государства,... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T12:27

2024-07-25T12:27

2024-07-25T12:27

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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама планирует в скором времени объявить о поддержке кандидатуры вице-президента Камалы Харрис на выборах главы государства, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. Четыре источника сообщили телеканалу, что Обама тесно контактировал с Харрис с момента выдвижения ее кандидатуры в прошлое воскресенье. "Источники заявили, что Обама в частном порядке полностью поддержал кандидатуру Харрис и планирует в скором времени выступить в ее поддержку", - сообщает телеканал. Источники указали, что не знают точно, когда экс-президент намерен объявить о поддержке. Один из собеседников телеканала отметил, что Обама не хочет, чтобы его объявление затмило недавнее обращение действующего президента Джо Байдена к нации. Три источника телеканала сообщили, что советники Обамы и Харрис обсуждали возможность их совместного выступления в ходе избирательной кампании. Два источника добавили, что супруга Обамы Мишель также поддерживает кандидатуру Харрис, сообщает телеканал. Ранее газета New York Post со ссылкой на источник в семье Байдена сообщила, что Обама не поддержал возможное выдвижение Харрис в кандидаты в президенты страны от демократов, потому что не считает, что она сможет одержать победу над кандидатом республиканцев Дональдом Трампом. Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру Харрис. Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет победить гораздо легче, чем Байдена. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.

https://ria.ru/20240725/bayden-1961849214.html

https://ria.ru/20240722/pluff-1961346553.html

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в мире, сша, барак обама, камала харрис, выборы президента сша — 2024