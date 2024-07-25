https://ria.ru/20240725/novorossijsk-1961930664.html
Лесной пожар под Новороссийском уничтожил редкие растения
Лесной пожар под Новороссийском уничтожил редкие растения - РИА Новости, 25.07.2024
Лесной пожар под Новороссийском уничтожил редкие растения
Лесной пожар в хуторе Дюрсо под Новороссийском, произошедший в середине июля, уничтожил занесенные в Красные книги России и Кубани растения, среди которых виды... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T13:07
2024-07-25T13:07
2024-07-25T13:07
происшествия
россия
новороссийск
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
лесной пожар под новороссийском
природные пожары в россии
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КРАСНОДАР, 25 июл – РИА Новости. Лесной пожар в хуторе Дюрсо под Новороссийском, произошедший в середине июля, уничтожил занесенные в Красные книги России и Кубани растения, среди которых виды можжевельника и фисташки, сообщили РИА Новости в министерстве природных ресурсов региона. "Возгорание на территории Новороссийска произошло на землях населенных пунктов, поэтому говорить об ущербе именно лесному фонду не приходится. Однако флоре и фауне нанесен значительный ущерб…. Верховым пожаром полностью уничтожена травянистая, кустарниковая и древесная растительность, в том числе и виды, занесенные в Красные книги России и Краснодарского края. Среди них можжевельник высокий, можжевельник колючий, фисташка туполистная", - говорится в сообщении.Отмечается, что часть территории, пострадавшей от пожара, входит в состав заказника Абраусский. При этом, по мнению представителей научного сообщества региона, восстановление утраченных краснокнижных видов растений возможно с помощью посадки семян. Однако приступать к работам необходимо не ранее весны 2025 года - после остывания почвы. Кроме того, именно весной станет ясно, в какой мере повреждена корневая система, которая при благоприятных условиях может дать новые ростки. Полный расчет ущерба флоры и фауны заказника пока не произведен, из-за чего невозможно определить объем финансирования для его восстановления, добавили в министерстве. Пожар начался 14 июля. В МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар распространился на 62 гектарах. В Новороссийске ввели режим ЧС. Вечером в тот же день лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение-повреждение лесных насаждений", в также о халатности должностных лиц. Вечером 16 июля пожар был полностью ликвидирован.
https://ria.ru/20240722/pozhar-1961305033.html
https://ria.ru/20240723/jakutija-1961368602.html
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происшествия, россия, новороссийск, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесной пожар под новороссийском, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Новороссийск, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Лесной пожар под Новороссийском, Природные пожары в России
Лесной пожар под Новороссийском уничтожил редкие растения
Лесной пожар под Новороссийском уничтожил краснокнижные можжевельник и фисташку
КРАСНОДАР, 25 июл – РИА Новости. Лесной пожар в хуторе Дюрсо под Новороссийском, произошедший в середине июля, уничтожил занесенные в Красные книги России и Кубани растения, среди которых виды можжевельника и фисташки, сообщили РИА Новости в министерстве природных ресурсов региона.
«
"Возгорание на территории Новороссийска произошло на землях населенных пунктов, поэтому говорить об ущербе именно лесному фонду не приходится. Однако флоре и фауне нанесен значительный ущерб…. Верховым пожаром полностью уничтожена травянистая, кустарниковая и древесная растительность, в том числе и виды, занесенные в Красные книги России и Краснодарского края. Среди них можжевельник высокий, можжевельник колючий, фисташка туполистная", - говорится в сообщении.
Отмечается, что часть территории, пострадавшей от пожара, входит в состав заказника Абраусский.
При этом, по мнению представителей научного сообщества региона, восстановление утраченных краснокнижных видов растений возможно с помощью посадки семян. Однако приступать к работам необходимо не ранее весны 2025 года - после остывания почвы. Кроме того, именно весной станет ясно, в какой мере повреждена корневая система, которая при благоприятных условиях может дать новые ростки. Полный расчет ущерба флоры и фауны заказника пока не произведен, из-за чего невозможно определить объем финансирования для его восстановления, добавили в министерстве.
Пожар начался 14 июля. В МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар распространился на 62 гектарах. В Новороссийске ввели режим ЧС. Вечером в тот же день лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение-повреждение лесных насаждений", в также о халатности должностных лиц. Вечером 16 июля пожар был полностью ликвидирован.