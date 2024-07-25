https://ria.ru/20240725/novikov-1961980370.html

Экс-адвоката Илью Новикова* внесли в перечень террористов и экстремистов

Экс-адвоката Илью Новикова* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 25.07.2024

Экс-адвоката Илью Новикова* внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес экс-адвоката иноагента Илью Новикова*, заочно осужденного за распространение фейков о ВС РФ, в перечень террористов и экстремистов,... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T16:11

2024-07-25T16:11

2024-07-25T17:51

россия

илья новиков

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Росфинмониторинг внес экс-адвоката иноагента Илью Новикова*, заочно осужденного за распространение фейков о ВС РФ, в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы."Национальная часть... Физические лица: Новиков Илья Сергеевич*, 11.02.1982 года рождения, город Москва", - говорится в перечне.Гагаринский суд Москвы заочно приговорил к 8,5 года колонии бывшего адвоката Новикова за распространение фейков о российской армии. Адвокатская палата Москвы лишила Новикова* статуса в июне 2023 года, сочтя, что ряд его высказываний нарушают требования кодекса профессиональной этики, согласно которым адвокат должен сохранять честь и достоинство, а также избегать "действий, направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре".В России Новиков защищал украинку Надежду Савченко, осужденную за причастность к гибели российских журналистов, которую затем обменяли на норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже, а также студента ВШЭ Егора Жукова, которого судили за участие в несогласованных акциях.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России* Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240723/sharlot-1961499665.html

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россия, илья новиков, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)