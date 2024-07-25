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Готовность Киева к переговорам вписывается в позицию России, заявил Небензя - РИА Новости, 25.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:47 25.07.2024 (обновлено: 18:07 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/nebenzya-1962008107.html
Готовность Киева к переговорам вписывается в позицию России, заявил Небензя
Готовность Киева к переговорам вписывается в позицию России, заявил Небензя - РИА Новости, 25.07.2024
Готовность Киева к переговорам вписывается в позицию России, заявил Небензя
Озвученная Киевом готовность к переговорам вписывается в позицию РФ о том, что дипломатический путь решения конфликта является предпочтительным, заявил постпред РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:47
2024-07-25T18:07
россия
украина
специальная военная операция на украине
василий небензя
оон
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ООН, 25 июл - РИА Новости. Озвученная Киевом готовность к переговорам вписывается в позицию РФ о том, что дипломатический путь решения конфликта является предпочтительным, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Озвучиваемая киевским режимом готовность к переговорам как таковая вписывается в нашу позицию о том, что дипломатический путь - предпочтительный вариант решения конфликта на Украине", - сказал Небензя.Он отметил, что РФ "никогда не отказывалась от переговоров, их, при науськивании своих западных спонсоров, отвергали (Владимир) Зеленский и его клика".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Как заявляли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240725/nebenzya-1962009204.html
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россия, украина, василий небензя, оон
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Василий Небензя, ООН
Готовность Киева к переговорам вписывается в позицию России, заявил Небензя

Небензя: Россия не отказывалась от переговоров, их отвергали на Украине

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 июл - РИА Новости. Озвученная Киевом готовность к переговорам вписывается в позицию РФ о том, что дипломатический путь решения конфликта является предпочтительным, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Озвучиваемая киевским режимом готовность к переговорам как таковая вписывается в нашу позицию о том, что дипломатический путь - предпочтительный вариант решения конфликта на Украине", - сказал Небензя.
Он отметил, что РФ "никогда не отказывалась от переговоров, их, при науськивании своих западных спонсоров, отвергали (Владимир) Зеленский и его клика".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Как заявляли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Небензя призвал Киев присмотреться к мирной инициативе, озвученной Путиным
Вчера, 17:50
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВасилий НебензяООН
 
 
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