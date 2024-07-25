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Готовность Киева к переговорам вписывается в позицию России, заявил Небензя
Готовность Киева к переговорам вписывается в позицию России, заявил Небензя - РИА Новости, 25.07.2024
Готовность Киева к переговорам вписывается в позицию России, заявил Небензя
Озвученная Киевом готовность к переговорам вписывается в позицию РФ о том, что дипломатический путь решения конфликта является предпочтительным, заявил постпред РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:47
2024-07-25T17:47
2024-07-25T18:07
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василий небензя
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ООН, 25 июл - РИА Новости. Озвученная Киевом готовность к переговорам вписывается в позицию РФ о том, что дипломатический путь решения конфликта является предпочтительным, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Озвучиваемая киевским режимом готовность к переговорам как таковая вписывается в нашу позицию о том, что дипломатический путь - предпочтительный вариант решения конфликта на Украине", - сказал Небензя.Он отметил, что РФ "никогда не отказывалась от переговоров, их, при науськивании своих западных спонсоров, отвергали (Владимир) Зеленский и его клика".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Как заявляли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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россия, украина, василий небензя, оон
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Василий Небензя, ООН
Готовность Киева к переговорам вписывается в позицию России, заявил Небензя
Небензя: Россия не отказывалась от переговоров, их отвергали на Украине