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Небензя назвал западных инструкторов на Украине законными целями для России - РИА Новости, 25.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:42 25.07.2024 (обновлено: 18:00 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/nebenzya-1962006983.html
Небензя назвал западных инструкторов на Украине законными целями для России
Небензя назвал западных инструкторов на Украине законными целями для России - РИА Новости, 25.07.2024
Небензя назвал западных инструкторов на Украине законными целями для России
Находящиеся на Украине западные инструкторы и наемники являются законными целями для России, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:42
2024-07-25T18:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
оон
в мире
василий небензя
воздушно-космические силы россии
сша
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ООН, 25 июл – РИА Новости. Находящиеся на Украине западные инструкторы и наемники являются законными целями для России, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."С учетом тотального нежелания украинцев воевать и погибать за западные геополитические интересы, США и их союзники вынуждены все глубже втягиваться в конфликт, направляя в эту страну не только наемников, но и инструкторов. Они, разумеется, становятся законными целями для ВКС России", – сказал постпред РФ на заседании СБ ООН.
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html
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россия, украина, оон, в мире, василий небензя, воздушно-космические силы россии, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, ООН, В мире, Василий Небензя, Воздушно-космические силы России, США
Небензя назвал западных инструкторов на Украине законными целями для России

Небензя: находящиеся на Украине западные инструкторы — законные цели для России

© AP Photo / Ben BirchallОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Ben Birchall
Обучение украинских военных. Архивное фото
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ООН, 25 июл – РИА Новости. Находящиеся на Украине западные инструкторы и наемники являются законными целями для России, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«
"С учетом тотального нежелания украинцев воевать и погибать за западные геополитические интересы, США и их союзники вынуждены все глубже втягиваться в конфликт, направляя в эту страну не только наемников, но и инструкторов. Они, разумеется, становятся законными целями для ВКС России", – сказал постпред РФ на заседании СБ ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаООНВ миреВасилий НебензяВоздушно-космические силы РоссииСША
 
 
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