https://ria.ru/20240725/nebenzya-1962006983.html

Небензя назвал западных инструкторов на Украине законными целями для России

Небензя назвал западных инструкторов на Украине законными целями для России - РИА Новости, 25.07.2024

Небензя назвал западных инструкторов на Украине законными целями для России

Находящиеся на Украине западные инструкторы и наемники являются законными целями для России, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T17:42

2024-07-25T17:42

2024-07-25T18:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

оон

в мире

василий небензя

воздушно-космические силы россии

сша

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ООН, 25 июл – РИА Новости. Находящиеся на Украине западные инструкторы и наемники являются законными целями для России, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."С учетом тотального нежелания украинцев воевать и погибать за западные геополитические интересы, США и их союзники вынуждены все глубже втягиваться в конфликт, направляя в эту страну не только наемников, но и инструкторов. Они, разумеется, становятся законными целями для ВКС России", – сказал постпред РФ на заседании СБ ООН.

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html

россия

украина

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Наталья Макарова

россия, украина, оон, в мире, василий небензя, воздушно-космические силы россии, сша