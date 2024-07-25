https://ria.ru/20240725/nebenzya-1962006983.html
Небензя назвал западных инструкторов на Украине законными целями для России
Небензя назвал западных инструкторов на Украине законными целями для России - РИА Новости, 25.07.2024
Небензя назвал западных инструкторов на Украине законными целями для России
Находящиеся на Украине западные инструкторы и наемники являются законными целями для России, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:42
2024-07-25T17:42
2024-07-25T18:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
оон
в мире
василий небензя
воздушно-космические силы россии
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444738_0:154:2321:1460_1920x0_80_0_0_5cd2207a719fef655ab6393dd06f50e0.jpg
ООН, 25 июл – РИА Новости. Находящиеся на Украине западные инструкторы и наемники являются законными целями для России, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."С учетом тотального нежелания украинцев воевать и погибать за западные геополитические интересы, США и их союзники вынуждены все глубже втягиваться в конфликт, направляя в эту страну не только наемников, но и инструкторов. Они, разумеется, становятся законными целями для ВКС России", – сказал постпред РФ на заседании СБ ООН.
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444738_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_24cacd93b8171845aaa3ead723a34e4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, оон, в мире, василий небензя, воздушно-космические силы россии, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, ООН, В мире, Василий Небензя, Воздушно-космические силы России, США
Небензя назвал западных инструкторов на Украине законными целями для России
Небензя: находящиеся на Украине западные инструкторы — законные цели для России