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НАТО хочет превратить Мировой океан в сферу своего влияния, заявил Патрушев - РИА Новости, 25.07.2024
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17:08 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/nato-1961997927.html
НАТО хочет превратить Мировой океан в сферу своего влияния, заявил Патрушев
НАТО хочет превратить Мировой океан в сферу своего влияния, заявил Патрушев - РИА Новости, 25.07.2024
НАТО хочет превратить Мировой океан в сферу своего влияния, заявил Патрушев
Страны НАТО, дерзко наращивая число военно-морских баз за своими пределами, стремятся превратить Мировой океан в сферу своего влияния, заявил помощник... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:08
2024-07-25T17:08
россия
николай патрушев
нато
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Страны НАТО, дерзко наращивая число военно-морских баз за своими пределами, стремятся превратить Мировой океан в сферу своего влияния, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики. "Продолжая дерзко увеличивать число военно-морских баз за пределами своих территорий, страны НАТО стремятся ограничить национальные интересы суверенных государств и превратить Мировой океан в сферу своего контроля и влияния", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
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россия, николай патрушев, нато
Россия, Николай Патрушев, НАТО
НАТО хочет превратить Мировой океан в сферу своего влияния, заявил Патрушев

Патрушев: страны НАТО стремятся превратить Мировой океан в сферу своего влияния

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Страны НАТО, дерзко наращивая число военно-морских баз за своими пределами, стремятся превратить Мировой океан в сферу своего влияния, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики.
«
"Продолжая дерзко увеличивать число военно-морских баз за пределами своих территорий, страны НАТО стремятся ограничить национальные интересы суверенных государств и превратить Мировой океан в сферу своего контроля и влияния", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
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