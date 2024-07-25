https://ria.ru/20240725/nato-1961997927.html

НАТО хочет превратить Мировой океан в сферу своего влияния, заявил Патрушев

НАТО хочет превратить Мировой океан в сферу своего влияния, заявил Патрушев - РИА Новости, 25.07.2024

НАТО хочет превратить Мировой океан в сферу своего влияния, заявил Патрушев

Страны НАТО, дерзко наращивая число военно-морских баз за своими пределами, стремятся превратить Мировой океан в сферу своего влияния, заявил помощник... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T17:08

2024-07-25T17:08

2024-07-25T17:08

россия

николай патрушев

нато

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Страны НАТО, дерзко наращивая число военно-морских баз за своими пределами, стремятся превратить Мировой океан в сферу своего влияния, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики. "Продолжая дерзко увеличивать число военно-морских баз за пределами своих территорий, страны НАТО стремятся ограничить национальные интересы суверенных государств и превратить Мировой океан в сферу своего контроля и влияния", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

https://ria.ru/20240725/sholts-1961906709.html

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россия, николай патрушев, нато