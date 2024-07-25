https://ria.ru/20240725/nato-1961918612.html

В Минобороны Китая назвали НАТО сеятелем войны

В Минобороны Китая назвали НАТО сеятелем войны - РИА Новости, 25.07.2024

В Минобороны Китая назвали НАТО сеятелем войны

НАТО является "сеятелем войны", альянс несет пожар войны и бедствия регионам и народам от Украины до Афганистана, от Ирака до Ливии, заявил на брифинге в... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T12:34

2024-07-25T12:34

2024-07-25T12:34

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китай

афганистан

нато

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ПЕКИН, 25 июл – РИА Новости. НАТО является "сеятелем войны", альянс несет пожар войны и бедствия регионам и народам от Украины до Афганистана, от Ирака до Ливии, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган. Юбилейный саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На повестке саммита были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. "В последние годы НАТО продолжает распространять свои манипуляции на Азиатско-Тихоокеанский регион, направлять острие против Китая и побуждать некоторые страны региона следовать ее примеру, занимаясь блоковой конфронтацией и искусственно создавая разногласия", - заявил Чжан Сяоган. Он подчеркнул, что "НАТО является "сеятелем войны", принося пожар войны и бедствия регионам и народам от Украины до Афганистана, от Ирака до Ливии". "История доказала, что создание раскола и конфронтации не пользуется популярностью, а милитаристская экспансия — это путь к самоуничтожению", - добавил он.

https://ria.ru/20240725/sholts-1961906709.html

https://ria.ru/20240725/nato-1961870338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, китай, афганистан, нато