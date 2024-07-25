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В Минобороны Китая назвали НАТО сеятелем войны - РИА Новости, 25.07.2024
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12:34 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/nato-1961918612.html
В Минобороны Китая назвали НАТО сеятелем войны
В Минобороны Китая назвали НАТО сеятелем войны - РИА Новости, 25.07.2024
В Минобороны Китая назвали НАТО сеятелем войны
НАТО является "сеятелем войны", альянс несет пожар войны и бедствия регионам и народам от Украины до Афганистана, от Ирака до Ливии, заявил на брифинге в... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:34
2024-07-25T12:34
в мире
украина
китай
афганистан
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ПЕКИН, 25 июл – РИА Новости. НАТО является "сеятелем войны", альянс несет пожар войны и бедствия регионам и народам от Украины до Афганистана, от Ирака до Ливии, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган. Юбилейный саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На повестке саммита были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. "В последние годы НАТО продолжает распространять свои манипуляции на Азиатско-Тихоокеанский регион, направлять острие против Китая и побуждать некоторые страны региона следовать ее примеру, занимаясь блоковой конфронтацией и искусственно создавая разногласия", - заявил Чжан Сяоган. Он подчеркнул, что "НАТО является "сеятелем войны", принося пожар войны и бедствия регионам и народам от Украины до Афганистана, от Ирака до Ливии". "История доказала, что создание раскола и конфронтации не пользуется популярностью, а милитаристская экспансия — это путь к самоуничтожению", - добавил он.
https://ria.ru/20240725/sholts-1961906709.html
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в мире, украина, китай, афганистан, нато
В мире, Украина, Китай, Афганистан, НАТО
В Минобороны Китая назвали НАТО сеятелем войны

Минобороны Китая назвало НАТО сеятелем войны, несущим бедствия

© AP Photo / Armando BabaniВоенные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Armando Babani
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 25 июл – РИА Новости. НАТО является "сеятелем войны", альянс несет пожар войны и бедствия регионам и народам от Украины до Афганистана, от Ирака до Ливии, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.
Юбилейный саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На повестке саммита были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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"В последние годы НАТО продолжает распространять свои манипуляции на Азиатско-Тихоокеанский регион, направлять острие против Китая и побуждать некоторые страны региона следовать ее примеру, занимаясь блоковой конфронтацией и искусственно создавая разногласия", - заявил Чжан Сяоган.
Он подчеркнул, что "НАТО является "сеятелем войны", принося пожар войны и бедствия регионам и народам от Украины до Афганистана, от Ирака до Ливии".
"История доказала, что создание раскола и конфронтации не пользуется популярностью, а милитаристская экспансия — это путь к самоуничтожению", - добавил он.
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