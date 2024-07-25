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Воробьев вручил награды военнослужащим 45-й бригады спецназа ВДВ - РИА Новости, 25.07.2024
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Новости Подмосковья
 
15:29 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/nagrady-1961963302.html
Воробьев вручил награды военнослужащим 45-й бригады спецназа ВДВ
Воробьев вручил награды военнослужащим 45-й бригады спецназа ВДВ - РИА Новости, 25.07.2024
Воробьев вручил награды военнослужащим 45-й бригады спецназа ВДВ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в 45-ю бригаду спецназа ВДВ, чтобы поздравить военнослужащих с 30-летним юбилеем и вручить награды,... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:29
2024-07-25T15:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
кубинка
андрей воробьев
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в 45-ю бригаду спецназа ВДВ, чтобы поздравить военнослужащих с 30-летним юбилеем и вручить награды, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья. Отмечается, что это одно из самых боеспособных подразделений Вооруженных Сил РФ, куда можно попасть, только пройдя строжайший отбор. Оно было сформировано ровно 30 лет назад в Кубинке на базе 218 отдельного батальона специального назначения и 901 отдельного десантно-штурмового батальона. "Хочу поздравить каждого из вас, всех членов ваших семей с днем образования воинского соединения, которое с первого дня и до настоящего времени решает самые серьезные задачи, связанные с защитой Отечества. Я горжусь, что на территории нашего Подмосковья находится такое подразделение", – приводит пресс-служба слова Воробьева. Так, командир 45-й бригады, гвардии генерал-майор Вадим Паньков удостоен звания "Почетный гражданин Московской области". Он руководит бригадой уже 12 лет, лично принимал участие во многих военных операциях российской армии с 1994 года. В 2001 году стал Героем России. Кроме того, губернатор вручил Ордена "За доблесть и мужество" военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач. Воробьев посетил музей в местном культурно-досуговом центре. Здесь собраны уникальные материалы о героях-десантниках, представлены трофеи, в том числе привезенные из зоны СВО. По данным пресс-службы, Московская область оказывает регулярную помощь 45-й бригаде спецназа ВДВ: поставляет транспортные средства, квадрокоптеры, запчасти, средства связи, оптику, инструменты, обмундирование и многое другое. Большое внимание уделяется также семьям военнослужащих, решению их бытовых вопросов, созданию в Кубинке социальной инфраструктуры.
https://ria.ru/20240621/gosnagrady-1954527796.html
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московская область (подмосковье), россия, кубинка, андрей воробьев, воздушно-десантные войска россии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Кубинка, Андрей Воробьев, Воздушно-десантные войска России

Воробьев вручил награды военнослужащим 45-й бригады спецназа ВДВ

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей вручил награды военнослужащим 45-й бригады спецназа ВДВ
Губернатор Московской области Андрей вручил награды военнослужащим 45-й бригады спецназа ВДВ - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей вручил награды военнослужащим 45-й бригады спецназа ВДВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в 45-ю бригаду спецназа ВДВ, чтобы поздравить военнослужащих с 30-летним юбилеем и вручить награды, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Отмечается, что это одно из самых боеспособных подразделений Вооруженных Сил РФ, куда можно попасть, только пройдя строжайший отбор. Оно было сформировано ровно 30 лет назад в Кубинке на базе 218 отдельного батальона специального назначения и 901 отдельного десантно-штурмового батальона.
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"Хочу поздравить каждого из вас, всех членов ваших семей с днем образования воинского соединения, которое с первого дня и до настоящего времени решает самые серьезные задачи, связанные с защитой Отечества. Я горжусь, что на территории нашего Подмосковья находится такое подразделение", – приводит пресс-служба слова Воробьева.
Так, командир 45-й бригады, гвардии генерал-майор Вадим Паньков удостоен звания "Почетный гражданин Московской области". Он руководит бригадой уже 12 лет, лично принимал участие во многих военных операциях российской армии с 1994 года. В 2001 году стал Героем России.
Кроме того, губернатор вручил Ордена "За доблесть и мужество" военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач.
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Воробьев посетил музей в местном культурно-досуговом центре. Здесь собраны уникальные материалы о героях-десантниках, представлены трофеи, в том числе привезенные из зоны СВО.
По данным пресс-службы, Московская область оказывает регулярную помощь 45-й бригаде спецназа ВДВ: поставляет транспортные средства, квадрокоптеры, запчасти, средства связи, оптику, инструменты, обмундирование и многое другое. Большое внимание уделяется также семьям военнослужащих, решению их бытовых вопросов, созданию в Кубинке социальной инфраструктуры.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияКубинкаАндрей ВоробьевВоздушно-десантные войска России
 
 
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