https://ria.ru/20240725/naemniki-1961856713.html

Марочко сообщил об уничтожении иностранных наемников в Харькове

Марочко сообщил об уничтожении иностранных наемников в Харькове - РИА Новости, 25.07.2024

Марочко сообщил об уничтожении иностранных наемников в Харькове

Российские ВС уничтожили точечным ударом иностранных наемников в пункте временной дислокации в Харькове, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T07:19

2024-07-25T07:19

2024-07-25T07:19

специальная военная операция на украине

харьков

луганская народная республика

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Российские ВС уничтожили точечным ударом иностранных наемников в пункте временной дислокации в Харькове, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В результате точечного удара по населенному пункту Харьков уничтожено до отделения иностранцев, дислоцирующихся в одном из спальных районов города", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, уничтоженные наемники относились к инженерным войскам.

https://ria.ru/20240725/podpole-1961856368.html

харьков

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харьков, луганская народная республика, андрей марочко, в мире