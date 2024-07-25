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Марочко сообщил об уничтожении иностранных наемников в Харькове - РИА Новости, 25.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:19 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/naemniki-1961856713.html
Марочко сообщил об уничтожении иностранных наемников в Харькове
Марочко сообщил об уничтожении иностранных наемников в Харькове - РИА Новости, 25.07.2024
Марочко сообщил об уничтожении иностранных наемников в Харькове
Российские ВС уничтожили точечным ударом иностранных наемников в пункте временной дислокации в Харькове, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T07:19
2024-07-25T07:19
специальная военная операция на украине
харьков
луганская народная республика
андрей марочко
в мире
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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Российские ВС уничтожили точечным ударом иностранных наемников в пункте временной дислокации в Харькове, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В результате точечного удара по населенному пункту Харьков уничтожено до отделения иностранцев, дислоцирующихся в одном из спальных районов города", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, уничтоженные наемники относились к инженерным войскам.
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харьков, луганская народная республика, андрей марочко, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, В мире
Марочко сообщил об уничтожении иностранных наемников в Харькове

Марочко: ВС России уничтожили точечным ударом иностранных наемников в Харькове

© AP Photo / Felipe DanaХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Харьков. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Российские ВС уничтожили точечным ударом иностранных наемников в пункте временной дислокации в Харькове, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В результате точечного удара по населенному пункту Харьков уничтожено до отделения иностранцев, дислоцирующихся в одном из спальных районов города", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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По его словам, уничтоженные наемники относились к инженерным войскам.
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВ мире
 
 
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