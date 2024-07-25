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Источник: мужчина в неадекватном состоянии плавал в Яузе в центре Москвы
Источник: мужчина в неадекватном состоянии плавал в Яузе в центре Москвы - РИА Новости, 25.07.2024
Источник: мужчина в неадекватном состоянии плавал в Яузе в центре Москвы
Мужчина в неадекватном состоянии плавал по Яузе в центре Москвы, отказываясь от помощи, он самостоятельно выбрался из воды, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T19:20
2024-07-25T19:20
2024-07-25T19:23
происшествия
москва
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мужчина в неадекватном состоянии плавал по Яузе в центре Москвы, отказываясь от помощи, он самостоятельно выбрался из воды, сообщил РИА Новости информированный источник. "В районе Серебрянической набережной в реке Яузе был в неадекватном состоянии замечен мужчина, от помощи спасателей отказался. Самостоятельно выбрался из воды", - сказал источник агентству. По его словам, на месте уже работают полицейские.
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происшествия, москва
Источник: мужчина в неадекватном состоянии плавал в Яузе в центре Москвы
Мужчина в неадекватном состоянии плавал вЯузе в Москве, отказываясь от помощи