Рейтинг@Mail.ru
Источник: мужчина в неадекватном состоянии плавал в Яузе в центре Москвы - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 25.07.2024 (обновлено: 19:23 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/muzhchina-1962027341.html
Источник: мужчина в неадекватном состоянии плавал в Яузе в центре Москвы
Источник: мужчина в неадекватном состоянии плавал в Яузе в центре Москвы - РИА Новости, 25.07.2024
Источник: мужчина в неадекватном состоянии плавал в Яузе в центре Москвы
Мужчина в неадекватном состоянии плавал по Яузе в центре Москвы, отказываясь от помощи, он самостоятельно выбрался из воды, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T19:20
2024-07-25T19:23
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39777/09/397770935_0:150:3024:1851_1920x0_80_0_0_e783947357d9a8e814ad497310237e15.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мужчина в неадекватном состоянии плавал по Яузе в центре Москвы, отказываясь от помощи, он самостоятельно выбрался из воды, сообщил РИА Новости информированный источник. "В районе Серебрянической набережной в реке Яузе был в неадекватном состоянии замечен мужчина, от помощи спасателей отказался. Самостоятельно выбрался из воды", - сказал источник агентству. По его словам, на месте уже работают полицейские.
https://ria.ru/20240625/sapserfery-1955331903.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39777/09/397770935_179:0:2846:2000_1920x0_80_0_0_4380a1cd54d19a6a8759e23578a672ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Источник: мужчина в неадекватном состоянии плавал в Яузе в центре Москвы

Мужчина в неадекватном состоянии плавал вЯузе в Москве, отказываясь от помощи

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЯуза
Яуза - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Яуза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мужчина в неадекватном состоянии плавал по Яузе в центре Москвы, отказываясь от помощи, он самостоятельно выбрался из воды, сообщил РИА Новости информированный источник.
«
"В районе Серебрянической набережной в реке Яузе был в неадекватном состоянии замечен мужчина, от помощи спасателей отказался. Самостоятельно выбрался из воды", - сказал источник агентству.
По его словам, на месте уже работают полицейские.
Оказание помощи сапсерферам на бордах в акватории Финского залива Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
В Финском заливе полицейские спасли пятерых сапсерферов
25 июня, 14:15
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала