https://ria.ru/20240725/muzhchina-1962027341.html

Источник: мужчина в неадекватном состоянии плавал в Яузе в центре Москвы

Источник: мужчина в неадекватном состоянии плавал в Яузе в центре Москвы - РИА Новости, 25.07.2024

Источник: мужчина в неадекватном состоянии плавал в Яузе в центре Москвы

Мужчина в неадекватном состоянии плавал по Яузе в центре Москвы, отказываясь от помощи, он самостоятельно выбрался из воды, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T19:20

2024-07-25T19:20

2024-07-25T19:23

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39777/09/397770935_0:150:3024:1851_1920x0_80_0_0_e783947357d9a8e814ad497310237e15.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мужчина в неадекватном состоянии плавал по Яузе в центре Москвы, отказываясь от помощи, он самостоятельно выбрался из воды, сообщил РИА Новости информированный источник. "В районе Серебрянической набережной в реке Яузе был в неадекватном состоянии замечен мужчина, от помощи спасателей отказался. Самостоятельно выбрался из воды", - сказал источник агентству. По его словам, на месте уже работают полицейские.

https://ria.ru/20240625/sapserfery-1955331903.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва