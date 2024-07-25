https://ria.ru/20240725/moskva-1961934537.html

Суд в Москве назначил обязательные работы мужчине, пьяным разбившем икону

Суд в Москве назначил обязательные работы мужчине, пьяным разбившем икону - РИА Новости, 25.07.2024

Суд в Москве назначил обязательные работы мужчине, пьяным разбившем икону

Судья в Москве приговорил за оскорбление чувств верующих к исправительным работам мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения разбил стекло иконы,... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T13:21

2024-07-25T13:21

2024-07-25T13:21

москва

россия

происшествия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Судья в Москве приговорил за оскорбление чувств верующих к исправительным работам мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения разбил стекло иконы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Зеленоградского суда столицы. "Приговором мирового судьи судебного участка Nº9 района Крюково города Москвы Мураев Александр Васильевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ… Суд назначил Мураеву наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов", - сказал собеседник агентства. Будучи пьяным в одном из храмов Москвы, обвиняемый нецензурно выражался и нанес удары по защитному стеклу иконы, разбив его, рассказали в инстанции. Суд установил, что Мураев совершил нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, то есть публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в месте, специально предназначенном для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний.

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москва, россия, происшествия