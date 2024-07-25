https://ria.ru/20240725/moskva-1961934537.html
Суд в Москве назначил обязательные работы мужчине, пьяным разбившем икону
Суд в Москве назначил обязательные работы мужчине, пьяным разбившем икону - РИА Новости, 25.07.2024
Суд в Москве назначил обязательные работы мужчине, пьяным разбившем икону
Судья в Москве приговорил за оскорбление чувств верующих к исправительным работам мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения разбил стекло иконы,... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T13:21
2024-07-25T13:21
2024-07-25T13:21
москва
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Судья в Москве приговорил за оскорбление чувств верующих к исправительным работам мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения разбил стекло иконы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Зеленоградского суда столицы. "Приговором мирового судьи судебного участка Nº9 района Крюково города Москвы Мураев Александр Васильевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ… Суд назначил Мураеву наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов", - сказал собеседник агентства. Будучи пьяным в одном из храмов Москвы, обвиняемый нецензурно выражался и нанес удары по защитному стеклу иконы, разбив его, рассказали в инстанции. Суд установил, что Мураев совершил нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, то есть публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в месте, специально предназначенном для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний.
https://ria.ru/20240619/delo-1953871574.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
Суд в Москве назначил обязательные работы мужчине, пьяным разбившем икону
Суд приговорил мужчину к исправительным работам за оскорбление чувств верующих
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Судья в Москве приговорил за оскорбление чувств верующих к исправительным работам мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения разбил стекло иконы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Зеленоградского суда столицы.
«
"Приговором мирового судьи судебного участка Nº9 района Крюково города Москвы Мураев Александр Васильевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ… Суд назначил Мураеву наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов", - сказал собеседник агентства.
Будучи пьяным в одном из храмов Москвы, обвиняемый нецензурно выражался и нанес удары по защитному стеклу иконы, разбив его, рассказали в инстанции.
Суд установил, что Мураев совершил нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, то есть публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в месте, специально предназначенном для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний.