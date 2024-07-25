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В Москве мужчина выхватил младенца из рук матери и попытался сбежать
В Москве мужчина выхватил младенца из рук матери и попытался сбежать - РИА Новости, 25.07.2024
В Москве мужчина выхватил младенца из рук матери и попытался сбежать
Мужчина в Москве выхватил младенца из рук матери и попытался сбежать, возбуждено дело о похищении человека, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:07
2024-07-25T12:07
2024-07-25T12:17
происшествия
россия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мужчина в Москве выхватил младенца из рук матери и попытался сбежать, возбуждено дело о похищении человека, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "в" "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека)... Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Им оказался мужчина 1997 года рождения. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении. По данным следствия, 24 июня мужчина у дома на Ферганском проезде в Москве напал на незнакомую женщину и ее ребенка 2024 года рождения. Подчеркивается, что силой он выхватил у нее из рук ребенка и попытался сбежать, но за ним погнался очевидец. В результате подозреваемый бросил младенца на землю, от чего тот получил травмы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Мужчина выхватил младенца из рук матери и попытался сбежать
В Москве мужчина выхватил младенца из рук матери и попытался сбежать, рассказали в СК.
За похитителем погнался прохожий, после чего подозреваемый бросил ребенка на землю (тот получил травмы).
Фигурант задержан, заведено дело по статье о похищении. Мужчина, вероятно, был под действием наркотиков, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
2024-07-25T12:07
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве мужчина выхватил младенца из рук матери и попытался сбежать
СК завел дело против мужчины, пытавшегося украсть младенца в Москве