https://ria.ru/20240725/moskva-1961906846.html

В Москве мужчина выхватил младенца из рук матери и попытался сбежать

В Москве мужчина выхватил младенца из рук матери и попытался сбежать - РИА Новости, 25.07.2024

В Москве мужчина выхватил младенца из рук матери и попытался сбежать

Мужчина в Москве выхватил младенца из рук матери и попытался сбежать, возбуждено дело о похищении человека, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T12:07

2024-07-25T12:07

2024-07-25T12:17

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мужчина в Москве выхватил младенца из рук матери и попытался сбежать, возбуждено дело о похищении человека, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "в" "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека)... Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Им оказался мужчина 1997 года рождения. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении. По данным следствия, 24 июня мужчина у дома на Ферганском проезде в Москве напал на незнакомую женщину и ее ребенка 2024 года рождения. Подчеркивается, что силой он выхватил у нее из рук ребенка и попытался сбежать, но за ним погнался очевидец. В результате подозреваемый бросил младенца на землю, от чего тот получил травмы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Мужчина выхватил младенца из рук матери и попытался сбежать В Москве мужчина выхватил младенца из рук матери и попытался сбежать, рассказали в СК. За похитителем погнался прохожий, после чего подозреваемый бросил ребенка на землю (тот получил травмы). Фигурант задержан, заведено дело по статье о похищении. Мужчина, вероятно, был под действием наркотиков, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. 2024-07-25T12:07 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)