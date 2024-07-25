https://ria.ru/20240725/minzdrav-1961887889.html
Минздрав зарегистрировал еще один российский аналог препарата "Оземпик"
Минздрав зарегистрировал еще один российский аналог препарата "Оземпик" - РИА Новости, 25.07.2024
Минздрав зарегистрировал еще один российский аналог препарата "Оземпик"
Минздрав России зарегистрировал ещё один российский аналог препарата "Оземпик" под названием "Инсудайв", он применяется при сахарном диабете, следует из данных... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T10:49
2024-07-25T10:49
2024-07-25T11:44
россия
промомед
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал ещё один российский аналог препарата "Оземпик" под названием "Инсудайв", он применяется при сахарном диабете, следует из данных государственного реестра лекарственных средств. "Торговое наименование: Инсудайв. Международное непатентованное наименование: семаглутид. Дата государственной регистрации: 12.07.2024",- говорится в реестре. Зарегистрированный препарат российского производства будет выпускаться в виде раствора для подкожного введения. В декабре прошлого года правительство России разрешило отечественным компаниям "Герофарм" и "Промомед" по 31 декабря 2024 года выпускать аналоги "Оземпика" без согласия зарубежного правообладателя. Росздравнадзор в конце марта 2023 года сообщал, что в ноябре 2022 года получил уведомление от Novo Nordisk, компании-производителя "Оземпика" (действующее вещество семаглутид), о планируемом прекращении поставок на территорию России. В конце июня "Герофарм" получил разрешение на клинические исследования аналога "Оземпика". В начале октября "Семавик" был зарегистрирован в России.
https://ria.ru/20240405/beremennost-1937937831.html
https://ria.ru/20231228/ozempik-1918856345.html
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россия, промомед, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Россия, Промомед, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Минздрав зарегистрировал еще один российский аналог препарата "Оземпик"
Минздрав зарегистрировал аналог "Оземпика" под названием "Инсудайв"
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал ещё один российский аналог препарата "Оземпик" под названием "Инсудайв", он применяется при сахарном диабете, следует из данных государственного реестра лекарственных средств.
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"Торговое наименование: Инсудайв. Международное непатентованное наименование: семаглутид. Дата государственной регистрации: 12.07.2024",- говорится в реестре.
Зарегистрированный препарат российского производства будет выпускаться в виде раствора для подкожного введения.
В декабре прошлого года правительство России разрешило отечественным компаниям "Герофарм" и "Промомед" по 31 декабря 2024 года выпускать аналоги "Оземпика" без согласия зарубежного правообладателя.
Росздравнадзор в конце марта 2023 года сообщал, что в ноябре 2022 года получил уведомление от Novo Nordisk, компании-производителя "Оземпика" (действующее вещество семаглутид), о планируемом прекращении поставок на территорию России. В конце июня "Герофарм" получил разрешение на клинические исследования аналога "Оземпика". В начале октября "Семавик" был зарегистрирован в России.