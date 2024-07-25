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Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 115 военных ВСУ
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 115 военных ВСУ - РИА Новости, 25.07.2024
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 115 военных ВСУ
ВСУ потеряли до 115 военных за сутки в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T13:22
2024-07-25T13:22
2024-07-25T13:25
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли до 115 военных за сутки в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Луговое, Малая Токмачка Запорожской области, Тягинка, Приднестровское и Антоновка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм орудие Д-20, 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152 мм гаубица "Мста-Б", две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 115 военных ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли до 115 военных за сутки в зоне ответственности "Днепра"