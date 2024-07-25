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Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 25.07.2024
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Киев потерял до 680 военнослужащих, танк и две боевые машины пехоты в зоне ответственности подразделений "Южной" группировки российских войск, сообщило в... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T13:20
2024-07-25T13:20
2024-07-25T13:28
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министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Киев потерял до 680 военнослужащих, танк и две боевые машины пехоты в зоне ответственности подразделений "Южной" группировки российских войск, сообщило в четверг Минобороны России.По данным оборонного ведомства, силы "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой, 72-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Красное, Константиновка, Красногоровка и Верхнекаменское Донецкой народной республики."Потери ВСУ составили до 680 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, 155-мм буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании, две 155 мм-гаубицы М198 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие M119 производства США", - говорится в сообщении министерства.
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Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Минобороны: ВСУ потеряли до 680 военнослужащих в зоне ответственности "Юга"