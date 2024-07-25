Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:20 25.07.2024 (обновлено: 13:28 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/minoborony-1961934407.html
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 25.07.2024
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Киев потерял до 680 военнослужащих, танк и две боевые машины пехоты в зоне ответственности подразделений "Южной" группировки российских войск, сообщило в... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T13:20
2024-07-25T13:28
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881478623_0:59:3433:1990_1920x0_80_0_0_aa6e6b78ec1380664300a04b47aa4906.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Киев потерял до 680 военнослужащих, танк и две боевые машины пехоты в зоне ответственности подразделений "Южной" группировки российских войск, сообщило в четверг Минобороны России.По данным оборонного ведомства, силы "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой, 72-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Красное, Константиновка, Красногоровка и Верхнекаменское Донецкой народной республики."Потери ВСУ составили до 680 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, 155-мм буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании, две 155 мм-гаубицы М198 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие M119 производства США", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881478623_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_5b9d9281b2febe04f3cb343b55c1be73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи

Минобороны: ВСУ потеряли до 680 военнослужащих в зоне ответственности "Юга"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Киев потерял до 680 военнослужащих, танк и две боевые машины пехоты в зоне ответственности подразделений "Южной" группировки российских войск, сообщило в четверг Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, силы "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой, 72-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Красное, Константиновка, Красногоровка и Верхнекаменское Донецкой народной республики.
"Потери ВСУ составили до 680 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, 155-мм буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании, две 155 мм-гаубицы М198 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие M119 производства США", - говорится в сообщении министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала