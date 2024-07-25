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Над территорией России за ночь сбили 11 беспилотников - РИА Новости, 25.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:27 25.07.2024 (обновлено: 07:29 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/minoborony-1961857125.html
Над территорией России за ночь сбили 11 беспилотников
Над территорией России за ночь сбили 11 беспилотников - РИА Новости, 25.07.2024
Над территорией России за ночь сбили 11 беспилотников
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь четыре украинских беспилотника над Курской областью, три - над Белгородской, еще четыре - над Крымом и... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T07:27
2024-07-25T07:29
специальная военная операция на украине
россия
черное море
курская область
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь четыре украинских беспилотника над Курской областью, три - над Белгородской, еще четыре - над Крымом и Чёрным морем, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Курской, три над Белгородской областями и четыре БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным ведомства, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.
https://ria.ru/20240724/bespilotniki-1961838105.html
россия
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россия, черное море, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, Курская область
Над территорией России за ночь сбили 11 беспилотников

Минобороны: ПВО ночью сбила над территорией России 11 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М3" на СВО
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом БУК М3 на СВО - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М3" на СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь четыре украинских беспилотника над Курской областью, три - над Белгородской, еще четыре - над Крымом и Чёрным морем, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Курской, три над Белгородской областями и четыре БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
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Над Курской областью сбили еще четыре украинских беспилотника
24 июля, 23:34
Кроме того, по данным ведомства, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧерное мореКурская область
 
 
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