https://ria.ru/20240725/minoborony-1961857125.html
Над территорией России за ночь сбили 11 беспилотников
Над территорией России за ночь сбили 11 беспилотников - РИА Новости, 25.07.2024
Над территорией России за ночь сбили 11 беспилотников
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь четыре украинских беспилотника над Курской областью, три - над Белгородской, еще четыре - над Крымом и... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T07:27
2024-07-25T07:27
2024-07-25T07:29
специальная военная операция на украине
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черное море
курская область
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь четыре украинских беспилотника над Курской областью, три - над Белгородской, еще четыре - над Крымом и Чёрным морем, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Курской, три над Белгородской областями и четыре БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным ведомства, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.
https://ria.ru/20240724/bespilotniki-1961838105.html
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россия, черное море, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, Курская область
Над территорией России за ночь сбили 11 беспилотников
Минобороны: ПВО ночью сбила над территорией России 11 БПЛА ВСУ