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Продвижение штурмовых групп под Авдеевкой обеспечили снайперы ЦВО
Продвижение штурмовых групп под Авдеевкой обеспечили снайперы ЦВО - РИА Новости, 25.07.2024
Продвижение штурмовых групп под Авдеевкой обеспечили снайперы ЦВО
Снайперы группировки войск "Центр" обеспечили продвижение штурмовых подразделений на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T05:07
2024-07-25T05:07
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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Снайперы группировки войск "Центр" обеспечили продвижение штурмовых подразделений на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Снайперы горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" из Тувы скрытно уничтожили наблюдателей и пулеметный расчет противника, поддержав наступательные действия штурмовых подразделений на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что несмотря на сложный рельеф, минные заграждения, артиллерийские обстрелы и постоянное присутствие в воздухе вражеских разведывательных и ударных дронов, снайперы уничтожили цели противника на дистанции около 1000 метров. "Мне нравится моя снайперская работа. С самого начала я был снайпером. Пехота пошла на штурм, а мы их прикрывали. На нас по рации вышли, сказали, что из-за пулемета противника штурмовики пройти лесополку не могут, надо снять пулеметчика. Мы скрытно дошли до штурмовиков, начали наблюдать, и как только пулеметчик показался, очень быстро его сняли. А пехота пошла вперед", – рассказал командир отделения роты снайперов с позывным "Мажор".
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Специальная военная операция на Украине, Россия
Продвижение штурмовых групп под Авдеевкой обеспечили снайперы ЦВО
Минобороны: продвижение штурмовых групп под Авдеевкой обеспечили снайперы
ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Снайперы группировки войск "Центр" обеспечили продвижение штурмовых подразделений на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Снайперы горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" из Тувы скрытно уничтожили наблюдателей и пулеметный расчет противника, поддержав наступательные действия штурмовых подразделений на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что несмотря на сложный рельеф, минные заграждения, артиллерийские обстрелы и постоянное присутствие в воздухе вражеских разведывательных и ударных дронов, снайперы уничтожили цели противника на дистанции около 1000 метров.
"Мне нравится моя снайперская работа. С самого начала я был снайпером. Пехота пошла на штурм, а мы их прикрывали. На нас по рации вышли, сказали, что из-за пулемета противника штурмовики пройти лесополку не могут, надо снять пулеметчика. Мы скрытно дошли до штурмовиков, начали наблюдать, и как только пулеметчик показался, очень быстро его сняли. А пехота пошла вперед", – рассказал командир отделения роты снайперов с позывным "Мажор".