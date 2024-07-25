https://ria.ru/20240725/minoborony-1961851605.html

Продвижение штурмовых групп под Авдеевкой обеспечили снайперы ЦВО

Продвижение штурмовых групп под Авдеевкой обеспечили снайперы ЦВО - РИА Новости, 25.07.2024

Продвижение штурмовых групп под Авдеевкой обеспечили снайперы ЦВО

Снайперы группировки войск "Центр" обеспечили продвижение штурмовых подразделений на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T05:07

2024-07-25T05:07

2024-07-25T05:07

специальная военная операция на украине

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959076625_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4109aab785fe7a2667c07e1aae21d846.jpg

ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Снайперы группировки войск "Центр" обеспечили продвижение штурмовых подразделений на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Снайперы горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" из Тувы скрытно уничтожили наблюдателей и пулеметный расчет противника, поддержав наступательные действия штурмовых подразделений на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что несмотря на сложный рельеф, минные заграждения, артиллерийские обстрелы и постоянное присутствие в воздухе вражеских разведывательных и ударных дронов, снайперы уничтожили цели противника на дистанции около 1000 метров. "Мне нравится моя снайперская работа. С самого начала я был снайпером. Пехота пошла на штурм, а мы их прикрывали. На нас по рации вышли, сказали, что из-за пулемета противника штурмовики пройти лесополку не могут, надо снять пулеметчика. Мы скрытно дошли до штурмовиков, начали наблюдать, и как только пулеметчик показался, очень быстро его сняли. А пехота пошла вперед", – рассказал командир отделения роты снайперов с позывным "Мажор".

https://ria.ru/20240715/spiegel-1959716485.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия