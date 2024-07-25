https://ria.ru/20240725/metodiki-1961833093.html

Образовательные методики "Московской технической школы" внедрят в регионах

Образовательные методики "Московской технической школы" внедрят в регионах - РИА Новости, 25.07.2024

Образовательные методики "Московской технической школы" внедрят в регионах

Москва будет сотрудничать с Калужской областью в рамках подготовки инженерно-технических специалистов для промышленности по образовательному проекту "Московская РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T09:13

2024-07-25T09:13

2024-07-25T09:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

анатолий гарбузов

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961832691_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_ead1d782a31b903a4d47f23809be2f6c.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Москва будет сотрудничать с Калужской областью в рамках подготовки инженерно-технических специалистов для промышленности по образовательному проекту "Московская техническая школа" (МТШ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Сегодня вопрос обеспечения различных отраслей высококвалифицированными кадрами остается по-прежнему актуальным не только в Москве, но и в других регионах страны. Столица обладает богатым опытом профессиональной подготовки специалистов промышленности и готова делиться успешными практиками в этой сфере. Так, по поручению (мэра Москвы - ред.) Сергея Собянина передовые образовательные методики “Московской технической школы” будут внедрены на территории Калужской области", — приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.Отмечается, что "Московская техническая школа" будет разрабатывать новые курсы для представителей бизнеса Калужской области, а также предложит уже существующие на сегодняшний день. Также будут организованы лекции и мастер-классы."Уже в сентябре образовательные программы “Московской технической школы” станут доступны промышленникам Калужского региона на сайте проекта в онлайн-формате. В октябре мы разработаем и запустим для них первые спецкурсы. Кроме того, планируем включить в образовательную программу вузов и колледжей региона прикладные учебные модули, в том числе в сфере информационных технологий, строительства и реконструкции учебно-лабораторных и учебно-производственных комплексов", — заявил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.В свою очередь, замгубернатора Калужской области Дмитрий Разумовский рассказал, что на территории области есть большое число промпредприятий, которые выпускают высокотехнологичную продукцию. По его словам, развитие кадрового потенциала сектора является одним из приоритетных направлений деятельности властей региона.Он также добавил, что опыт реализации МТШ положительно зарекомендовал себя на территории Москвы и имеет значительный потенциал к тиражированию в других регионах России."Московская техническая школа" — образовательный проект правительства Москвы. Он был создан в 2021 году для повышения квалификации занятых на производстве инженеров. На сегодняшний день городским промышленникам доступно свыше 200 курсов по 10 общим и 4 спецнаправлениям. В их числе —"Искусственный интеллект в промышленности", "Аддитивные технологии", "Робототехника и сенсорика", "Промышленный дизайн" и прочее. Уже более 2,7 тысячи специалистов получили практические и теоретические знания, которые они могут применять в работе с инновационными технологиями.

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москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

анатолий гарбузов, москва