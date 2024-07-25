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МЧС направило дополнительные силы в Хасанский округ Приморья
МЧС направило дополнительные силы в Хасанский округ Приморья - РИА Новости, 25.07.2024
МЧС направило дополнительные силы в Хасанский округ Приморья
МЧС России направило дополнительные силы спасателей в Хасанский округ Приморья в связи с прогнозируемыми сильными дождями и опасностью подтопления территорий,... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:35
2024-07-25T12:35
2024-07-25T12:36
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. МЧС России направило дополнительные силы спасателей в Хасанский округ Приморья в связи с прогнозируемыми сильными дождями и опасностью подтопления территорий, сообщает краевой главк ведомства. Ранее синоптики объявили в Приморье штормовое предупреждение на пятницу и субботу из-за ожидающихся сильных ливней, которые могут привести к паводкам и выходу рек из берегов, что может привести к подтоплению территорий и хозяйственных объектов. "В связи с прогнозируемыми опасными метеорологическими явлениями в Приморье, в Хасанский округ в превентивных целях направлена аэромобильная группировка Главного управления, которая в случае необходимости окажет помощь жителям муниципалитета", - говорится в сообщении. Во вторник в регионе прошли сильные дожди. Был нарушен проезд в четыре села в Анучинском округе и шесть сел в Партизанском муниципальном округе. В последнем также оказались подтопленными свыше 100 домов, там введен режим ЧС. Партизанские спасатели эвакуировали из местного лагеря более 400 человек, в том числе 351 ребенка. Также режим ЧС ввели в Шкотовском округе и Партизанском городском округе.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
МЧС направило дополнительные силы в Хасанский округ Приморья
МЧС увеличило число спасателей в Приморье из-за прогноза сильных дождей