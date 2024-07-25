https://ria.ru/20240725/mchs-1961918942.html

МЧС направило дополнительные силы в Хасанский округ Приморья

МЧС направило дополнительные силы в Хасанский округ Приморья - РИА Новости, 25.07.2024

МЧС направило дополнительные силы в Хасанский округ Приморья

МЧС России направило дополнительные силы спасателей в Хасанский округ Приморья в связи с прогнозируемыми сильными дождями и опасностью подтопления территорий,... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T12:35

2024-07-25T12:35

2024-07-25T12:36

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. МЧС России направило дополнительные силы спасателей в Хасанский округ Приморья в связи с прогнозируемыми сильными дождями и опасностью подтопления территорий, сообщает краевой главк ведомства. Ранее синоптики объявили в Приморье штормовое предупреждение на пятницу и субботу из-за ожидающихся сильных ливней, которые могут привести к паводкам и выходу рек из берегов, что может привести к подтоплению территорий и хозяйственных объектов. "В связи с прогнозируемыми опасными метеорологическими явлениями в Приморье, в Хасанский округ в превентивных целях направлена аэромобильная группировка Главного управления, которая в случае необходимости окажет помощь жителям муниципалитета", - говорится в сообщении. Во вторник в регионе прошли сильные дожди. Был нарушен проезд в четыре села в Анучинском округе и шесть сел в Партизанском муниципальном округе. В последнем также оказались подтопленными свыше 100 домов, там введен режим ЧС. Партизанские спасатели эвакуировали из местного лагеря более 400 человек, в том числе 351 ребенка. Также режим ЧС ввели в Шкотовском округе и Партизанском городском округе.

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024