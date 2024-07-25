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Мэр Парижа обвинила Макрона в создании раскола в стране - РИА Новости, 25.07.2024
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15:40 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/makron-1961966750.html
Мэр Парижа обвинила Макрона в создании раскола в стране
Мэр Парижа обвинила Макрона в создании раскола в стране - РИА Новости, 25.07.2024
Мэр Парижа обвинила Макрона в создании раскола в стране
Французский президент Эммануэль Макрон роспуском Национального собрания в июне и назначением внеочередных выборов привел страну к расколу, заявила мэр Парижа... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:40
2024-07-25T15:40
в мире
париж
эммануэль макрон
анн идальго
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ПАРИЖ, 25 июл - РИА Новости. Французский президент Эммануэль Макрон роспуском Национального собрания в июне и назначением внеочередных выборов привел страну к расколу, заявила мэр Парижа Анн Идальго в интервью газете Tribune de Geneve. "Французское общество расколото. Инженеры хаоса привели к цепочке расколов... Эммануэль Макрон оставил огромное поле для крайне правых и крайне левых, для популистов, позволив проявиться левым и правым", - цитирует ее издание. Мэр назвала безответственным и опасным роспуск парламента в преддверии Олимпийских игр, так как это могло привести к приходу к власти правых. Однако Олимпиада может стать объединяющим фактором, считает Идальго. "Олимпийские игры могут стать братским событием... Но только если порыв не будет искусственным. Недостаточно просто выступить по телевидению с призывом к единству", - сказала она. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября. Французский лидер Эммануэль Макрон объявил 9 июня о роспуске нижней палаты французского парламента - Национального собрания. Выборы в два тура были назначены на 30 июня и 7 июля. По их итогам коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получило 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.
https://ria.ru/20240723/levye-1961567130.html
https://ria.ru/20240712/makron-1959124242.html
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в мире, париж, эммануэль макрон, анн идальго
В мире, Париж, Эммануэль Макрон, Анн Идальго
Мэр Парижа обвинила Макрона в создании раскола в стране

Мэр Парижа Идальго обвинила Макрона в создании раскола во французском обществе

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 июл - РИА Новости. Французский президент Эммануэль Макрон роспуском Национального собрания в июне и назначением внеочередных выборов привел страну к расколу, заявила мэр Парижа Анн Идальго в интервью газете Tribune de Geneve.
«
"Французское общество расколото. Инженеры хаоса привели к цепочке расколов... Эммануэль Макрон оставил огромное поле для крайне правых и крайне левых, для популистов, позволив проявиться левым и правым", - цитирует ее издание.
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Мэр назвала безответственным и опасным роспуск парламента в преддверии Олимпийских игр, так как это могло привести к приходу к власти правых. Однако Олимпиада может стать объединяющим фактором, считает Идальго.
«
"Олимпийские игры могут стать братским событием... Но только если порыв не будет искусственным. Недостаточно просто выступить по телевидению с призывом к единству", - сказала она.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.
Французский лидер Эммануэль Макрон объявил 9 июня о роспуске нижней палаты французского парламента - Национального собрания. Выборы в два тура были назначены на 30 июня и 7 июля. По их итогам коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получило 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.
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