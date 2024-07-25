https://ria.ru/20240725/mahachkala-1961906999.html

В Махачкале проверят центр, где детей могли кормить некачественным мясом

В Махачкале проверят центр, где детей могли кормить некачественным мясом - РИА Новости, 25.07.2024

В Махачкале проверят центр, где детей могли кормить некачественным мясом

Проверка будет проведена в республиканском реабилитационном центре "Надежда" в Махачкале в связи с информацией, что в учреждении детей кормят некачественным... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T12:07

2024-07-25T12:07

2024-07-25T12:19

происшествия

здоровье - общество

махачкала

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МАХАЧКАЛА, 25 июл - РИА Новости. Проверка будет проведена в республиканском реабилитационном центре "Надежда" в Махачкале в связи с информацией, что в учреждении детей кормят некачественным мясом, сообщили в пресс-службе правительства Дагестана. "По факту размещения в социальных сетях информации о ненадлежащем качестве мяса, используемого для питания детей, проходящих реабилитацию в республиканском реабилитационном центре "Надежда" города Махачкала, по поручению председателя правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова в центр будет направлена комиссия для проведения проверки", – говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе правительства республики, в комиссию войдут представители минтруда региона, управления Роспотребнадзора и правоохранительных органов. Информация о результатах проверки будет представлена главе Дагестана Сергею Меликову, при наличии подтверждения нарушений – направлена в соответствующие службы для принятия мер реагирования. Проверку информации о нарушениях при организации питания детей в реабилитационном центре организовала и прокуратура республики, сообщила пресс-службе ведомства. В ходе надзорных мероприятий дадут оценку "соблюдению требований законодательства об охране здоровья несовершеннолетних, санитарно-эпидемиологическом благополучии, организации питания детей в учреждении".

https://ria.ru/20231026/syroed-1905400741.html

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происшествия, здоровье - общество, махачкала, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)