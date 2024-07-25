https://ria.ru/20240725/magnitogorsk-1961928940.html

Жителя Магнитогорска арестовали по обвинению в убийстве дочери

Жителя Магнитогорска арестовали по обвинению в убийстве дочери - РИА Новости, 25.07.2024

Жителя Магнитогорска арестовали по обвинению в убийстве дочери

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска Челябинской области арестовал до 18 сентября мужчину, обвиняемого в убийстве дочери, тело которой спрятал в... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T13:01

2024-07-25T13:01

2024-07-25T13:01

происшествия

магнитогорск

урал

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска Челябинской области арестовал до 18 сентября мужчину, обвиняемого в убийстве дочери, тело которой спрятал в мусорные пакеты и сбросил в реку Урал, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. В реке Урал вблизи улицы Николая Шишка в Магнитогорске 18 июля было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти – множественными травмами головы. Тело было сокрыто в мусорные мешки с прикрепленным грузом, связанными конечностями, а также полимерным пакетом на голове. Следователи отмечали, что женщине был 31 год, возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого искали. Позже был задержан местный житель – отец погибшей. По данным региональных управления СК РФ и прокуратуры, 28 мая в одном из домов по улице Калмыкова в Магнитогорске мужчина поссорился с дочерью и решил ее убить. Отец сдавил шею дочери, а далее переместил ее в гараж, где ударил несколько раз по голове. Чтобы скрыть преступление, он поместил ее тело в пакеты, привязал к нему тормозной диск и через несколько дней на надувной лодке вывез на реку Урал, где сбросил в воду. При этом 64-летний фигурант обратился в полицию с заявлением о пропаже дочери. "Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 18 сентября", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240725/moskva-1961906846.html

https://ria.ru/20240725/kbr-1961892502.html

магнитогорск

урал

челябинская область

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происшествия, магнитогорск, урал, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)