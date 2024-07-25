https://ria.ru/20240725/lavrov-1961852439.html

Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях по линии АСЕАН

Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях по линии АСЕАН - РИА Новости, 25.07.2024

Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях по линии АСЕАН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Лаоса, где примет участие в серии министерских и пост-министерских встреч по линии Ассоциации стран... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T05:29

2024-07-25T05:29

2024-07-25T05:29

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ВЬЕНТЬЯН, 25 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Лаоса, где примет участие в серии министерских и пост-министерских встреч по линии Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Как ожидается, "на полях" асеановских мероприятий Лавров проведет ряд двусторонних встреч. Одновременно с российским министром поездку по странам АТР совершает госсекретарь США Энтони Блинкен, который с 24 июля по 3 августа посещает Вьетнам, Лаос, Японию, Филиппины, Сингапур и Монголию. При этом в госдепе США ранее заявили, что не ожидают никаких контактов Блинкена с Лавровым в Лаосе. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее говорил, что сейчас в Москве считают контакты глав внешнеполитических ведомств неактуальными. По его словам, у РФ "нет вопросов, которые мы могли перед ними поставить". Он заявил, что все сигналы, необходимые в той или иной ситуации, доводятся по имеющимся каналам, а что касается подхода со стороны США, то "он нам тоже понятен". В АСЕАН входят десять стран Юго-Восточной Азии: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма. Восточный Тимор готовится в ближайшем будущем стать одиннадцатой страной АСЕАН. Восточноазиатский саммит - это форум для диалога лидеров стран АТР по широкому кругу стратегических политических и экономических вопросов, включая задачи укрепления региональной архитектуры безопасности. Очередной саммит ВАС состоится в октябре во Вьентьяне. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне. С 2011 года на форум глав государств Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также лидеров РФ и США.

https://ria.ru/20240723/lavrov-1961450156.html

https://ria.ru/20240722/vstrecha-1961325937.html

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лаос, россия, сша, сергей лавров, энтони блинкен, сергей рябков, высший арбитражный суд рф, в мире