Лавров поблагодарил Ван И за позицию Китая по Украине
Лавров поблагодарил Ван И за позицию по Украине, приветствовал инициативы Пекина
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И . Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И выразил признательность Китаю за позицию по Украине, приветствовал инициативы Пекина по урегулированию украинского кризиса, стороны также обсудили перспективы реализации концепции по созданию новой архитектуры безопасности в Евразии, заявили в МИД РФ.
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"Глава российского внешнеполитического ведомства выразил признательность за сбалансированную и последовательную позицию по украинскому кризису, приветствовал инициативы Пекина по продвижению подходов, учитывающих интересы всех вовлеченных сторон и предполагающие устранение первопричин конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
"Сергей Викторович Лавров и Ван И обсудили перспективы реализации инициированной российской стороной концепции по созданию новой архитектуры безопасности в Евразии на фоне стагнации евроатлантических механизмов", - добавляется в сообщении.
"Министры подробно обсудили вопросы сотрудничества в рамках АСЕАН в контексте активизации деятельности отдельных стран по созданию узкоблоковых военно-политических механизмов, нацеленных на подрыв асеаноцентричной системы поддержания безопасности и стабильности в АТР", - подчеркнули в ведомстве.
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