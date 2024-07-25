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Лавров поблагодарил Ван И за позицию Китая по Украине - РИА Новости, 25.07.2024
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16:30 25.07.2024 (обновлено: 16:37 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/lavrov--1961985573.html
Лавров поблагодарил Ван И за позицию Китая по Украине
Лавров поблагодарил Ван И за позицию Китая по Украине - РИА Новости, 25.07.2024
Лавров поблагодарил Ван И за позицию Китая по Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И выразил признательность Китаю за позицию по Украине, приветствовал инициативы Пекина по... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T16:30
2024-07-25T16:37
в мире
китай
ван и (политик)
украина
пекин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И выразил признательность Китаю за позицию по Украине, приветствовал инициативы Пекина по урегулированию украинского кризиса, стороны также обсудили перспективы реализации концепции по созданию новой архитектуры безопасности в Евразии, заявили в МИД РФ."Глава российского внешнеполитического ведомства выразил признательность за сбалансированную и последовательную позицию по украинскому кризису, приветствовал инициативы Пекина по продвижению подходов, учитывающих интересы всех вовлеченных сторон и предполагающие устранение первопричин конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ."Сергей Викторович Лавров и Ван И обсудили перспективы реализации инициированной российской стороной концепции по созданию новой архитектуры безопасности в Евразии на фоне стагнации евроатлантических механизмов", - добавляется в сообщении.В российском МИД отметили, что министры подчеркнули важность укрепления внешнеполитической координации Москвы и Пекина на различных международных площадках, включая ООН, ШОС, АТЭС, "Группу двадцати" и другие форматы."Министры подробно обсудили вопросы сотрудничества в рамках АСЕАН в контексте активизации деятельности отдельных стран по созданию узкоблоковых военно-политических механизмов, нацеленных на подрыв асеаноцентричной системы поддержания безопасности и стабильности в АТР", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20240725/lavrov-1961952937.html
https://ria.ru/20240523/kitay-1947757865.html
китай
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в мире, китай, ван и (политик), украина, пекин
В мире, Китай, Ван И (политик), Украина, Пекин
Лавров поблагодарил Ван И за позицию Китая по Украине

Лавров поблагодарил Ван И за позицию по Украине, приветствовал инициативы Пекина

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И выразил признательность Китаю за позицию по Украине, приветствовал инициативы Пекина по урегулированию украинского кризиса, стороны также обсудили перспективы реализации концепции по созданию новой архитектуры безопасности в Евразии, заявили в МИД РФ.
«
"Глава российского внешнеполитического ведомства выразил признательность за сбалансированную и последовательную позицию по украинскому кризису, приветствовал инициативы Пекина по продвижению подходов, учитывающих интересы всех вовлеченных сторон и предполагающие устранение первопричин конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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"Сергей Викторович Лавров и Ван И обсудили перспективы реализации инициированной российской стороной концепции по созданию новой архитектуры безопасности в Евразии на фоне стагнации евроатлантических механизмов", - добавляется в сообщении.
В российском МИД отметили, что министры подчеркнули важность укрепления внешнеполитической координации Москвы и Пекина на различных международных площадках, включая ООН, ШОС, АТЭС, "Группу двадцати" и другие форматы.
"Министры подробно обсудили вопросы сотрудничества в рамках АСЕАН в контексте активизации деятельности отдельных стран по созданию узкоблоковых военно-политических механизмов, нацеленных на подрыв асеаноцентричной системы поддержания безопасности и стабильности в АТР", - подчеркнули в ведомстве.
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