https://ria.ru/20240725/lavrov--1961985573.html

Лавров поблагодарил Ван И за позицию Китая по Украине

Лавров поблагодарил Ван И за позицию Китая по Украине - РИА Новости, 25.07.2024

Лавров поблагодарил Ван И за позицию Китая по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И выразил признательность Китаю за позицию по Украине, приветствовал инициативы Пекина по... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T16:30

2024-07-25T16:30

2024-07-25T16:37

в мире

китай

ван и (политик)

украина

пекин

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И выразил признательность Китаю за позицию по Украине, приветствовал инициативы Пекина по урегулированию украинского кризиса, стороны также обсудили перспективы реализации концепции по созданию новой архитектуры безопасности в Евразии, заявили в МИД РФ."Глава российского внешнеполитического ведомства выразил признательность за сбалансированную и последовательную позицию по украинскому кризису, приветствовал инициативы Пекина по продвижению подходов, учитывающих интересы всех вовлеченных сторон и предполагающие устранение первопричин конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ."Сергей Викторович Лавров и Ван И обсудили перспективы реализации инициированной российской стороной концепции по созданию новой архитектуры безопасности в Евразии на фоне стагнации евроатлантических механизмов", - добавляется в сообщении.В российском МИД отметили, что министры подчеркнули важность укрепления внешнеполитической координации Москвы и Пекина на различных международных площадках, включая ООН, ШОС, АТЭС, "Группу двадцати" и другие форматы."Министры подробно обсудили вопросы сотрудничества в рамках АСЕАН в контексте активизации деятельности отдельных стран по созданию узкоблоковых военно-политических механизмов, нацеленных на подрыв асеаноцентричной системы поддержания безопасности и стабильности в АТР", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20240725/lavrov-1961952937.html

https://ria.ru/20240523/kitay-1947757865.html

китай

украина

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, ван и (политик), украина, пекин