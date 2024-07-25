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Кригер заявил, что ФРГ не хочет контактировать с Белоруссией по его делу - РИА Новости, 25.07.2024
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22:38 25.07.2024 (обновлено: 23:11 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/kriger-1962050895.html
Кригер заявил, что ФРГ не хочет контактировать с Белоруссией по его делу
Кригер заявил, что ФРГ не хочет контактировать с Белоруссией по его делу - РИА Новости, 25.07.2024
Кригер заявил, что ФРГ не хочет контактировать с Белоруссией по его делу
Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин ФРГ Рико Кригер заявил, что считает, что Германия не хочет идти на контакт с Минском по его делу, но его семья... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T22:38
2024-07-25T23:11
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МИНСК, 25 июл - РИА Новости. Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин ФРГ Рико Кригер заявил, что считает, что Германия не хочет идти на контакт с Минском по его делу, но его семья пытается уговорить немецкие власти действовать. "Каждый день у меня ощущение тотальной брошенности и того, что меня обвели вокруг пальца. Правительство (ФРГ – ред.) должно бороться за меня, но это делает только моя семья. Единственные, кто за меня еще как-то бьются, это отец, мама и бабушка. Они пытаются уговорить немецкое правительство предпринять хотя бы какие-то шаги", - сказал Кригер в интервью телеканалу "Беларусь 1". Он отметил, что "для себя сделал вывод, что Германия не хочет идти ни на какой контакт с Беларусью, хотя шансы для меня есть". "Но Германия ничего не делает", - подчеркнул немец.Он рассказал, что после задержания встречался с немецкими дипломатами. "Они сказали, что в данном случае правительство Германии ничего сделать не может. Я просил, чтобы хотя бы одежду передали, у меня не было ничего. Не говоря уже о геле для душа, полотенце. А меня ответили: "Если ваш отец или другие родственнике оплатят. А так – нет", - добавил Кригер.В эфире телеканала заявили, что, "оказавшись в сложной ситуации, Кригер лично обратился с просьбой о помощи к президенту Германии Штайнмайеру и канцлеру Шольцу". "Странно, но до сих пор немецкая сторона молчит", - сказал голос за кадром.Кригер был признан виновным по шести статьям уголовного кодекса Белоруссии, в том числе в теракте, наемничестве, сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий во вред нацбезопасности Белоруссии, агентурной деятельности, умышленном повреждении путей сообщения. Немец не стал обжаловать приговор, он вступил в силу, сообщило в понедельник госиздание "СБ.Беларусь сегодня".
https://ria.ru/20240720/prigovor-1960925482.html
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в мире, германия, белоруссия
В мире, Германия, Белоруссия
Кригер заявил, что ФРГ не хочет контактировать с Белоруссией по его делу

Приговоренный в Белоруссии Кригер: Германия не хочет идти на контакт с Минском

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкОхранный периметр минской исправительной колонии
Охранный периметр минской исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Иван Руднев
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Охранный периметр минской исправительной колонии. Архивное фото
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МИНСК, 25 июл - РИА Новости. Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин ФРГ Рико Кригер заявил, что считает, что Германия не хочет идти на контакт с Минском по его делу, но его семья пытается уговорить немецкие власти действовать.
«
"Каждый день у меня ощущение тотальной брошенности и того, что меня обвели вокруг пальца. Правительство (ФРГ – ред.) должно бороться за меня, но это делает только моя семья. Единственные, кто за меня еще как-то бьются, это отец, мама и бабушка. Они пытаются уговорить немецкое правительство предпринять хотя бы какие-то шаги", - сказал Кригер в интервью телеканалу "Беларусь 1".
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Он отметил, что "для себя сделал вывод, что Германия не хочет идти ни на какой контакт с Беларусью, хотя шансы для меня есть". "Но Германия ничего не делает", - подчеркнул немец.
Он рассказал, что после задержания встречался с немецкими дипломатами. "Они сказали, что в данном случае правительство Германии ничего сделать не может. Я просил, чтобы хотя бы одежду передали, у меня не было ничего. Не говоря уже о геле для душа, полотенце. А меня ответили: "Если ваш отец или другие родственнике оплатят. А так – нет", - добавил Кригер.
В эфире телеканала заявили, что, "оказавшись в сложной ситуации, Кригер лично обратился с просьбой о помощи к президенту Германии Штайнмайеру и канцлеру Шольцу". "Странно, но до сих пор немецкая сторона молчит", - сказал голос за кадром.
Кригер был признан виновным по шести статьям уголовного кодекса Белоруссии, в том числе в теракте, наемничестве, сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий во вред нацбезопасности Белоруссии, агентурной деятельности, умышленном повреждении путей сообщения. Немец не стал обжаловать приговор, он вступил в силу, сообщило в понедельник госиздание "СБ.Беларусь сегодня".
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