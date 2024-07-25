Рейтинг@Mail.ru
Песков переадресовал властям Москвы вопрос о переименовании площади Европы - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/kreml-1961922900.html
Песков переадресовал властям Москвы вопрос о переименовании площади Европы
Песков переадресовал властям Москвы вопрос о переименовании площади Европы - РИА Новости, 25.07.2024
Песков переадресовал властям Москвы вопрос о переименовании площади Европы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос переименования площади Европы в площадь Евразии является прерогативой московских властей. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:45
2024-07-25T12:45
европа
евразия
москва
дмитрий песков
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39721/95/397219568_0:301:2485:1699_1920x0_80_0_0_be832c8eec4e49bc86436b68090eedda.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос переименования площади Европы в площадь Евразии является прерогативой московских властей. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о том, что площадь Европы вблизи Киевского вокзала в Москве получит новое название - площадь Евразии. "Вы знаете, это прерогатива московских властей, поэтому мы не стали бы ничего здесь комментировать. Это не тема администрации президента", - сказал Песков журналистам на вопрос, как Кремль относится к решению переименовать площадь Европы в Москве в площадь Евразии. Также его спросили, связывают ли это решение с международной ситуацией и не выглядит ли это отменой европейской культуры и истории.
https://ria.ru/20240508/kiev-1944744520.html
европа
евразия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39721/95/397219568_0:68:2485:1932_1920x0_80_0_0_65b2e49a85675831369af65f9c511707.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, евразия, москва, дмитрий песков, сергей собянин
Европа, Евразия, Москва, Дмитрий Песков, Сергей Собянин
Песков переадресовал властям Москвы вопрос о переименовании площади Европы

Песков: вопрос переименования площади Европы - прерогатива московских властей

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВид на площадь Европы и Киевский вокзал
Вид на площадь Европы и Киевский вокзал - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Вид на площадь Европы и Киевский вокзал. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос переименования площади Европы в площадь Евразии является прерогативой московских властей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о том, что площадь Европы вблизи Киевского вокзала в Москве получит новое название - площадь Евразии.
«
"Вы знаете, это прерогатива московских властей, поэтому мы не стали бы ничего здесь комментировать. Это не тема администрации президента", - сказал Песков журналистам на вопрос, как Кремль относится к решению переименовать площадь Европы в Москве в площадь Евразии. Также его спросили, связывают ли это решение с международной ситуацией и не выглядит ли это отменой европейской культуры и истории.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
В Киеве переименовали проспект Правды
8 мая, 17:23
 
ЕвропаЕвразияМоскваДмитрий ПесковСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала