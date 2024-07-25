https://ria.ru/20240725/kreml-1961922900.html

Песков переадресовал властям Москвы вопрос о переименовании площади Европы

Песков переадресовал властям Москвы вопрос о переименовании площади Европы - РИА Новости, 25.07.2024

Песков переадресовал властям Москвы вопрос о переименовании площади Европы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос переименования площади Европы в площадь Евразии является прерогативой московских властей. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T12:45

2024-07-25T12:45

2024-07-25T12:45

европа

евразия

москва

дмитрий песков

сергей собянин

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос переименования площади Европы в площадь Евразии является прерогативой московских властей. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о том, что площадь Европы вблизи Киевского вокзала в Москве получит новое название - площадь Евразии. "Вы знаете, это прерогатива московских властей, поэтому мы не стали бы ничего здесь комментировать. Это не тема администрации президента", - сказал Песков журналистам на вопрос, как Кремль относится к решению переименовать площадь Европы в Москве в площадь Евразии. Также его спросили, связывают ли это решение с международной ситуацией и не выглядит ли это отменой европейской культуры и истории.

https://ria.ru/20240508/kiev-1944744520.html

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европа, евразия, москва, дмитрий песков, сергей собянин