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Песков переадресовал властям Москвы вопрос о переименовании площади Европы
Песков переадресовал властям Москвы вопрос о переименовании площади Европы - РИА Новости, 25.07.2024
Песков переадресовал властям Москвы вопрос о переименовании площади Европы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос переименования площади Европы в площадь Евразии является прерогативой московских властей. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:45
2024-07-25T12:45
2024-07-25T12:45
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москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос переименования площади Европы в площадь Евразии является прерогативой московских властей. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о том, что площадь Европы вблизи Киевского вокзала в Москве получит новое название - площадь Евразии. "Вы знаете, это прерогатива московских властей, поэтому мы не стали бы ничего здесь комментировать. Это не тема администрации президента", - сказал Песков журналистам на вопрос, как Кремль относится к решению переименовать площадь Европы в Москве в площадь Евразии. Также его спросили, связывают ли это решение с международной ситуацией и не выглядит ли это отменой европейской культуры и истории.
https://ria.ru/20240508/kiev-1944744520.html
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европа, евразия, москва, дмитрий песков, сергей собянин
Европа, Евразия, Москва, Дмитрий Песков, Сергей Собянин
Песков переадресовал властям Москвы вопрос о переименовании площади Европы
Песков: вопрос переименования площади Европы - прерогатива московских властей