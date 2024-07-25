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Жителю Краснодара вынесли приговор за подготовку к госизмене - РИА Новости, 25.07.2024
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18:07 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/krasnodar-1962014520.html
Жителю Краснодара вынесли приговор за подготовку к госизмене
Жителю Краснодара вынесли приговор за подготовку к госизмене - РИА Новости, 25.07.2024
Жителю Краснодара вынесли приговор за подготовку к госизмене
Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Краснодара Ивана Ковтуновского за приготовления к совершению государственной... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T18:07
2024-07-25T18:07
происшествия
россия
ростовская область
краснодар
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Краснодара Ивана Ковтуновского за приготовления к совершению государственной измены и участию в деятельности террористической организации, сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. "Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Ивана Ковтуновского… Суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы", - говорится в сообщении. В ходе суда было установлено, что 23-летний молодой человек предварительно выяснил способы въезда на территорию Украины. После он отправился к месту дислокации украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России" (организация признана террористической и запрещена в РФ), чтобы вступить в его ряды. "В июне 2023 года его (обвиняемого - ред.) преступная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ростовской области. Уточняется, что Ковтуновский признан виновным по части 1 статьи 30, статье 275 УК РФ (приготовление к совершению государственной измены) и части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации).
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
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происшествия, россия, ростовская область, краснодар
Происшествия, Россия, Ростовская область, Краснодар
Жителю Краснодара вынесли приговор за подготовку к госизмене

Военный суд дал 11 лет колонии жителю Краснодара за приготовление к госизмене

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Краснодара Ивана Ковтуновского за приготовления к совершению государственной измены и участию в деятельности террористической организации, сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
«
"Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Ивана Ковтуновского… Суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.
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«
"В июне 2023 года его (обвиняемого - ред.) преступная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ростовской области.
Уточняется, что Ковтуновский признан виновным по части 1 статьи 30, статье 275 УК РФ (приготовление к совершению государственной измены) и части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации).
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