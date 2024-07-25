https://ria.ru/20240725/krasnodar-1962014520.html

Жителю Краснодара вынесли приговор за подготовку к госизмене

Жителю Краснодара вынесли приговор за подготовку к госизмене - РИА Новости, 25.07.2024

Жителю Краснодара вынесли приговор за подготовку к госизмене

Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Краснодара Ивана Ковтуновского за приготовления к совершению государственной... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T18:07

2024-07-25T18:07

2024-07-25T18:07

происшествия

россия

ростовская область

краснодар

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Краснодара Ивана Ковтуновского за приготовления к совершению государственной измены и участию в деятельности террористической организации, сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. "Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Ивана Ковтуновского… Суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы", - говорится в сообщении. В ходе суда было установлено, что 23-летний молодой человек предварительно выяснил способы въезда на территорию Украины. После он отправился к месту дислокации украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России" (организация признана террористической и запрещена в РФ), чтобы вступить в его ряды. "В июне 2023 года его (обвиняемого - ред.) преступная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ростовской области. Уточняется, что Ковтуновский признан виновным по части 1 статьи 30, статье 275 УК РФ (приготовление к совершению государственной измены) и части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации).

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

https://ria.ru/20240724/vyrypaev-1961602779.html

россия

ростовская область

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происшествия, россия, ростовская область, краснодар