https://ria.ru/20240725/konditsionery-1961845156.html

Минфин не поддержал введение налогового вычета на покупку кондиционеров

Минфин не поддержал введение налогового вычета на покупку кондиционеров - РИА Новости, 25.07.2024

Минфин не поддержал введение налогового вычета на покупку кондиционеров

Министерство финансов РФ не поддержало предложение о введении налогового вычета на покупку кондиционеров, официальный ответ министерства на запрос вице-спикера... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T01:32

2024-07-25T01:32

2024-07-25T01:32

россия

владислав даванков

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945961149_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_56f163bc5d27894ae9999f0e54b9a568.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Министерство финансов РФ не поддержало предложение о введении налогового вычета на покупку кондиционеров, официальный ответ министерства на запрос вице-спикера ГД от "Новых людей" Владислава Даванкова есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Даванков направил обращение на имя министра финансов Антона Силуанова с предложением рассмотреть возможность ввести меры социальной поддержки для покупки и установки кондиционеров для семей с детьми. Одной из наиболее эффективных мер, по мнению Даванкова, могло бы стать предоставление налогоплательщикам права на получение имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц за приобретение кондиционеров. "В этой связи инициативы по поддержке отдельных категорий граждан путем установления новых налоговых льгот за счет, в частности, сокращения возможностей органов власти субъектов Российской Федерации по самостоятельному решению соответствующих вопросов, по мнению Минфина России, не должны затрагивать НДФЛ", - сказано в письме министерства. В нем также поясняется, что НДФЛ является одним из основных источников формирования доходной части бюджета РФ, за счет средств которого осуществляется социальная поддержка отдельных категорий граждан. "Кроме того, сообщаем, что порядок подготовки проектов заключений и официальных отзывов правительства РФ установлен регламентом правительства РФ, утвержденным постановлением правительства РФ от 1 июня 2004 г. № 260, и предусматривает комплексный анализ поступивших законодательных инициатив заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, процедуры межведомственного согласования и согласования в аппарате правительства РФ", - отмечает Минфин. Таким образом, позиция отдельного федерального органа исполнительной власти по соответствующим законодательным инициативам не может рассматриваться как консолидированная, заключается в письме.

https://ria.ru/20240707/ventilyatory-1957971124.html

https://ria.ru/20240608/poezda-1951574032.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владислав даванков, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, экономика