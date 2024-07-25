https://ria.ru/20240725/kitaj-1961913009.html

В КНР прокомментировали создание первой подлодки тайваньского производства

В КНР прокомментировали создание первой подлодки тайваньского производства - РИА Новости, 25.07.2024

В КНР прокомментировали создание первой подлодки тайваньского производства

Первая подлодка тайваньского производства "Хайкунь" может стать "рыбой в сетях" Народно-освободительной армии Китая (НОАК), если будет применяться в качестве... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T12:27

2024-07-25T12:27

2024-07-25T12:27

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тайвань

китай

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 25 июл – РИА Новости. Первая подлодка тайваньского производства "Хайкунь" может стать "рыбой в сетях" Народно-освободительной армии Китая (НОАК), если будет применяться в качестве силы для достижения независимости острова, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган. Ранее Центральное информационное агентство Тайваня сообщало, что первая тайваньская подводная лодка собственного производства "Хайкунь" будет передана ВМС острова к ноябрю 2025 года, первые ходовые испытания могут пройти уже в сентябре этого года. "Руководство Демократической прогрессивной партии Тайваня, пытаясь использовать силу для достижения независимости, полностью зашло в тупик. Сколько бы оружия они ни производили и сколько бы вооружений ни покупали - это просто пустая трата денег и показуха", - заявил Чжан Сяоган. Он подчеркнул, что в случае, если подлодка будет использоваться для достижения независимости острова посредством силы, то рано или поздно она станет "рыбой в сетях" Народно-освободительной армии Китая. Тайвань 28 сентября 2023 года спустил на воду первую подводную лодку "Хайкунь". Согласно данным СМИ, судно оснащено шестью торпедными аппаратами, управляемыми торпедами большой дальности Mk-48, противокорабельными ракетами UGM-84 "Гарпун". Ранее руководитель программы строительства подводных лодок на Тайване адмирал Хуан Шугуан сообщал, что они рассчитывают к 2027 году завершить строительство четырех собственных подводных лодок. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240305/tayvan-1931127961.html

https://ria.ru/20240313/tayvan-1932617342.html

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в мире, технологии, тайвань, китай, народно-освободительная армия китая