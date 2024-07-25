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В КНР прокомментировали создание первой подлодки тайваньского производства - РИА Новости, 25.07.2024
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12:27 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/kitaj-1961913009.html
В КНР прокомментировали создание первой подлодки тайваньского производства
В КНР прокомментировали создание первой подлодки тайваньского производства - РИА Новости, 25.07.2024
В КНР прокомментировали создание первой подлодки тайваньского производства
Первая подлодка тайваньского производства "Хайкунь" может стать "рыбой в сетях" Народно-освободительной армии Китая (НОАК), если будет применяться в качестве... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:27
2024-07-25T12:27
в мире
технологии
тайвань
китай
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 25 июл – РИА Новости. Первая подлодка тайваньского производства "Хайкунь" может стать "рыбой в сетях" Народно-освободительной армии Китая (НОАК), если будет применяться в качестве силы для достижения независимости острова, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган. Ранее Центральное информационное агентство Тайваня сообщало, что первая тайваньская подводная лодка собственного производства "Хайкунь" будет передана ВМС острова к ноябрю 2025 года, первые ходовые испытания могут пройти уже в сентябре этого года. "Руководство Демократической прогрессивной партии Тайваня, пытаясь использовать силу для достижения независимости, полностью зашло в тупик. Сколько бы оружия они ни производили и сколько бы вооружений ни покупали - это просто пустая трата денег и показуха", - заявил Чжан Сяоган. Он подчеркнул, что в случае, если подлодка будет использоваться для достижения независимости острова посредством силы, то рано или поздно она станет "рыбой в сетях" Народно-освободительной армии Китая. Тайвань 28 сентября 2023 года спустил на воду первую подводную лодку "Хайкунь". Согласно данным СМИ, судно оснащено шестью торпедными аппаратами, управляемыми торпедами большой дальности Mk-48, противокорабельными ракетами UGM-84 "Гарпун". Ранее руководитель программы строительства подводных лодок на Тайване адмирал Хуан Шугуан сообщал, что они рассчитывают к 2027 году завершить строительство четырех собственных подводных лодок. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240305/tayvan-1931127961.html
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в мире, технологии, тайвань, китай, народно-освободительная армия китая
В мире, Технологии, Тайвань, Китай, Народно-освободительная армия Китая
В КНР прокомментировали создание первой подлодки тайваньского производства

Минобороны Китая: подлодка "Хайкунь" может стать "рыбой в сетях" НОАК

© Official Photo by Wang Yu Ching / Office of the PresidentЦеремония присвоения имени и спуска на воду прототипа подводной лодки тайваньского производства "Хайкунь"
Церемония присвоения имени и спуска на воду прототипа подводной лодки тайваньского производства Хайкунь - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Official Photo by Wang Yu Ching / Office of the President
Церемония присвоения имени и спуска на воду прототипа подводной лодки тайваньского производства "Хайкунь"
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ПЕКИН, 25 июл – РИА Новости. Первая подлодка тайваньского производства "Хайкунь" может стать "рыбой в сетях" Народно-освободительной армии Китая (НОАК), если будет применяться в качестве силы для достижения независимости острова, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.
Ранее Центральное информационное агентство Тайваня сообщало, что первая тайваньская подводная лодка собственного производства "Хайкунь" будет передана ВМС острова к ноябрю 2025 года, первые ходовые испытания могут пройти уже в сентябре этого года.
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"Руководство Демократической прогрессивной партии Тайваня, пытаясь использовать силу для достижения независимости, полностью зашло в тупик. Сколько бы оружия они ни производили и сколько бы вооружений ни покупали - это просто пустая трата денег и показуха", - заявил Чжан Сяоган.
Он подчеркнул, что в случае, если подлодка будет использоваться для достижения независимости острова посредством силы, то рано или поздно она станет "рыбой в сетях" Народно-освободительной армии Китая.
Тайвань 28 сентября 2023 года спустил на воду первую подводную лодку "Хайкунь". Согласно данным СМИ, судно оснащено шестью торпедными аппаратами, управляемыми торпедами большой дальности Mk-48, противокорабельными ракетами UGM-84 "Гарпун".
Ранее руководитель программы строительства подводных лодок на Тайване адмирал Хуан Шугуан сообщал, что они рассчитывают к 2027 году завершить строительство четырех собственных подводных лодок.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский фонд обменов через пролив.
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