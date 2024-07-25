https://ria.ru/20240725/kinopokazy-1962026081.html

Свыше 140 кинопоказов пройдет в парках в Подмосковье

Свыше 140 кинопоказов пройдет в парках в Подмосковье - РИА Новости, 25.07.2024

Свыше 140 кинопоказов пройдет в парках в Подмосковье

Более 140 кинопоказов пройдет на площадках проекта "Кинопарк" в Подмосковье в сезоне 2024 года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T19:12

2024-07-25T19:12

2024-07-25T19:12

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Более 140 кинопоказов пройдет на площадках проекта "Кинопарк" в Подмосковье в сезоне 2024 года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Проект стартовал в 2016 году в рамках проведения Года российского кино. "Кинопарк" дает возможность бесплатного просмотра фильмов на больших экранах. Показы проходят под открытым небом в парках и на других открытых площадках региона при поддержке правительства Подмосковья и министерства культуры и туризма Московской области. В сезоне 2024 года на площадках проекта пройдет более 140 кинопоказов. Всего в Московской области задействованы 46 площадок в 35 населенных пунктах 25 городских округов. Репертуар преимущественно состоит из современных российских художественных и анимационных фильмов, а также классики советского кинематографа. Основное место занимают киноленты для семейного и детского просмотра. В этом году в списке фильмов для проката такие как "Баба Яга спасает мир", "Летучий корабль", "Онегин", "Пушистые спасатели. Новая команда" и другие. Сеансы начинаются в 21:30. В августе на территории Подмосковья традиционно пройдет Всероссийская акция "Ночь кино", в рамках которой в летних кинотеатрах будут показаны новейшие российские фильмы. Организаторы акции "Ночь кино" — министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России "Культура.РФ".

https://ria.ru/20231009/muzei-1901547572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), россия, фонд кино