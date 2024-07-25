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Свыше 140 кинопоказов пройдет в парках в Подмосковье - РИА Новости, 25.07.2024
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Новости Подмосковья
 
19:12 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/kinopokazy-1962026081.html
Свыше 140 кинопоказов пройдет в парках в Подмосковье
Свыше 140 кинопоказов пройдет в парках в Подмосковье - РИА Новости, 25.07.2024
Свыше 140 кинопоказов пройдет в парках в Подмосковье
Более 140 кинопоказов пройдет на площадках проекта "Кинопарк" в Подмосковье в сезоне 2024 года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T19:12
2024-07-25T19:12
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Более 140 кинопоказов пройдет на площадках проекта "Кинопарк" в Подмосковье в сезоне 2024 года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Проект стартовал в 2016 году в рамках проведения Года российского кино. "Кинопарк" дает возможность бесплатного просмотра фильмов на больших экранах. Показы проходят под открытым небом в парках и на других открытых площадках региона при поддержке правительства Подмосковья и министерства культуры и туризма Московской области. В сезоне 2024 года на площадках проекта пройдет более 140 кинопоказов. Всего в Московской области задействованы 46 площадок в 35 населенных пунктах 25 городских округов. Репертуар преимущественно состоит из современных российских художественных и анимационных фильмов, а также классики советского кинематографа. Основное место занимают киноленты для семейного и детского просмотра. В этом году в списке фильмов для проката такие как "Баба Яга спасает мир", "Летучий корабль", "Онегин", "Пушистые спасатели. Новая команда" и другие. Сеансы начинаются в 21:30. В августе на территории Подмосковья традиционно пройдет Всероссийская акция "Ночь кино", в рамках которой в летних кинотеатрах будут показаны новейшие российские фильмы. Организаторы акции "Ночь кино" — министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России "Культура.РФ".
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московская область (подмосковье), россия, фонд кино
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Фонд кино

Свыше 140 кинопоказов пройдет в парках в Подмосковье

© Фото : пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской областиБолее 140 кинопоказов пройдет на площадках проекта "Кинопарк" в Подмосковье в сезоне 2024 года
Более 140 кинопоказов пройдет на площадках проекта Кинопарк в Подмосковье в сезоне 2024 года - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Более 140 кинопоказов пройдет на площадках проекта "Кинопарк" в Подмосковье в сезоне 2024 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Более 140 кинопоказов пройдет на площадках проекта "Кинопарк" в Подмосковье в сезоне 2024 года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Проект стартовал в 2016 году в рамках проведения Года российского кино. "Кинопарк" дает возможность бесплатного просмотра фильмов на больших экранах. Показы проходят под открытым небом в парках и на других открытых площадках региона при поддержке правительства Подмосковья и министерства культуры и туризма Московской области.
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В сезоне 2024 года на площадках проекта пройдет более 140 кинопоказов. Всего в Московской области задействованы 46 площадок в 35 населенных пунктах 25 городских округов.
Репертуар преимущественно состоит из современных российских художественных и анимационных фильмов, а также классики советского кинематографа. Основное место занимают киноленты для семейного и детского просмотра.
В этом году в списке фильмов для проката такие как "Баба Яга спасает мир", "Летучий корабль", "Онегин", "Пушистые спасатели. Новая команда" и другие. Сеансы начинаются в 21:30.
В августе на территории Подмосковья традиционно пройдет Всероссийская акция "Ночь кино", в рамках которой в летних кинотеатрах будут показаны новейшие российские фильмы. Организаторы акции "Ночь кино" — министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России "Культура.РФ".
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияФонд кино
 
 
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