https://ria.ru/20240725/khersonskaya_oblast-1961842505.html

В Херсонской области объявили ракетную опасность

В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 25.07.2024

В Херсонской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T00:44

2024-07-25T00:44

2024-07-25T00:48

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо."В Херсонской области объявлена ракетная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность. Дорогие друзья, прошу вас соблюдать спокойствие и быть внимательными. В случае необходимости, звоните на единый номер вызова пожарно-спасательного подразделения "112", - написал он в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20240725/bespilotnik-1961841623.html

херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо