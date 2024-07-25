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В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 25.07.2024
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T00:44
2024-07-25T00:44
2024-07-25T00:48
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо."В Херсонской области объявлена ракетная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность. Дорогие друзья, прошу вас соблюдать спокойствие и быть внимательными. В случае необходимости, звоните на единый номер вызова пожарно-спасательного подразделения "112", - написал он в своём Telegram-канале.
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херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Сальдо сообщил о ракетной опасности в Херсонской области