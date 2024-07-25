https://ria.ru/20240725/kherson-1961969915.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 25.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Взрывы прогремели в четверг в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "24 канал". РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:48
2024-07-25T15:48
2024-07-25T15:48
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "24 канал". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
"24 канал": в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы