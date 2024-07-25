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Харрис опубликовала первое видео предвыборной компании - РИА Новости, 25.07.2024
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14:44 25.07.2024 (обновлено: 15:30 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/kharris-1961950529.html
Харрис опубликовала первое видео предвыборной компании
Харрис опубликовала первое видео предвыборной компании - РИА Новости, 25.07.2024
Харрис опубликовала первое видео предвыборной компании
Вице-президент США Камала Харрис опубликовала первое видео своей предвыборной кампании, заявив, что будет участвовать в президентских выборах. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T14:44
2024-07-25T15:30
в мире
сша
камала харрис
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис опубликовала первое видео своей предвыборной кампании, заявив, что будет участвовать в президентских выборах."Я Камала Харрис, и я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", - написала она в официальном аккаунте в соцсети X в подписи к видео.Президент США Джо Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет победить гораздо легче.
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Первое видео предвыборной кампании Камалы Харрис
Камала Харрис опубликовала первое видео своей предвыборной кампании, заявив, что будет участвовать в выборах президента США
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60
в мире, сша, камала харрис
В мире, США, Камала Харрис
Харрис опубликовала первое видео предвыборной компании

Харрис в первом предвыборном видео заявила об участии в выборах президента США

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис опубликовала первое видео своей предвыборной кампании, заявив, что будет участвовать в президентских выборах.
Камала Харрис, и я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", - написала она в официальном аккаунте в соцсети X в подписи к видео.
Президент США Джо Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет победить гораздо легче.
Барак Обама и Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
СМИ сообщили о тесных контактах Обамы и Харрис после ее решения избираться
Вчера, 12:27
 
В миреСШАКамала Харрис
 
 
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