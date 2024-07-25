https://ria.ru/20240725/kharris-1961950529.html

Харрис опубликовала первое видео предвыборной компании

Харрис опубликовала первое видео предвыборной компании - РИА Новости, 25.07.2024

Харрис опубликовала первое видео предвыборной компании

Вице-президент США Камала Харрис опубликовала первое видео своей предвыборной кампании, заявив, что будет участвовать в президентских выборах. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T14:44

2024-07-25T14:44

2024-07-25T15:30

в мире

сша

камала харрис

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис опубликовала первое видео своей предвыборной кампании, заявив, что будет участвовать в президентских выборах."Я Камала Харрис, и я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", - написала она в официальном аккаунте в соцсети X в подписи к видео.Президент США Джо Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет победить гораздо легче.

https://ria.ru/20240725/obama-1961915320.html

сша

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Первое видео предвыборной кампании Камалы Харрис Камала Харрис опубликовала первое видео своей предвыборной кампании, заявив, что будет участвовать в выборах президента США 2024-07-25T14:44 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, камала харрис