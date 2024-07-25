https://ria.ru/20240725/kharris-1961950529.html
Харрис опубликовала первое видео предвыборной компании
Харрис опубликовала первое видео предвыборной компании - РИА Новости, 25.07.2024
Харрис опубликовала первое видео предвыборной компании
Вице-президент США Камала Харрис опубликовала первое видео своей предвыборной кампании, заявив, что будет участвовать в президентских выборах. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T14:44
2024-07-25T14:44
2024-07-25T15:30
в мире
сша
камала харрис
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис опубликовала первое видео своей предвыборной кампании, заявив, что будет участвовать в президентских выборах."Я Камала Харрис, и я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", - написала она в официальном аккаунте в соцсети X в подписи к видео.Президент США Джо Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет победить гораздо легче.
https://ria.ru/20240725/obama-1961915320.html
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Первое видео предвыборной кампании Камалы Харрис
Камала Харрис опубликовала первое видео своей предвыборной кампании, заявив, что будет участвовать в выборах президента США
2024-07-25T14:44
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PT1M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, камала харрис
В мире, США, Камала Харрис
Харрис опубликовала первое видео предвыборной компании
Харрис в первом предвыборном видео заявила об участии в выборах президента США