https://ria.ru/20240725/kharkov-1961841749.html

В Харькове прогремел еще один взрыв, сообщили СМИ

В Харькове прогремел еще один взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.07.2024

В Харькове прогремел еще один взрыв, сообщили СМИ

Еще один взрыв прозвучал в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T00:28

2024-07-25T00:28

2024-07-25T00:37

специальная военная операция на украине

харьков

харьковская область

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Еще один взрыв прозвучал в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - сообщает телеканал со ссылкой на своих корреспондентов. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Харьковской области с 18.31 мск звучит воздушная тревога. Ранее украинское издание "Страна" сообщало о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги.

https://ria.ru/20240723/pozhar-1961562916.html

https://ria.ru/20240622/aviabomba-1954713146.html

харьков

харьковская область

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харьков, харьковская область