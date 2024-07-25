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В Харькове прогремел еще один взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:28 25.07.2024 (обновлено: 00:37 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/kharkov-1961841749.html
В Харькове прогремел еще один взрыв, сообщили СМИ
В Харькове прогремел еще один взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.07.2024
В Харькове прогремел еще один взрыв, сообщили СМИ
Еще один взрыв прозвучал в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T00:28
2024-07-25T00:37
специальная военная операция на украине
харьков
харьковская область
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Еще один взрыв прозвучал в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - сообщает телеканал со ссылкой на своих корреспондентов. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Харьковской области с 18.31 мск звучит воздушная тревога. Ранее украинское издание "Страна" сообщало о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги.
https://ria.ru/20240723/pozhar-1961562916.html
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харьков, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область
В Харькове прогремел еще один взрыв, сообщили СМИ

"Общественное": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел новый взрыв

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Еще один взрыв прозвучал в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - сообщает телеканал со ссылкой на своих корреспондентов.
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В Сумской области сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры
23 июля, 19:47
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Харьковской области с 18.31 мск звучит воздушная тревога.
Ранее украинское издание "Страна" сообщало о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги.
Авиабомба ФАБ-3000 - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковХарьковская область
 
 
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