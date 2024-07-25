https://ria.ru/20240725/kharkov-1961841749.html
В Харькове прогремел еще один взрыв, сообщили СМИ
В Харькове прогремел еще один взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.07.2024
В Харькове прогремел еще один взрыв, сообщили СМИ
Еще один взрыв прозвучал в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T00:28
2024-07-25T00:28
2024-07-25T00:37
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Еще один взрыв прозвучал в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - сообщает телеканал со ссылкой на своих корреспондентов. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Харьковской области с 18.31 мск звучит воздушная тревога. Ранее украинское издание "Страна" сообщало о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги.
https://ria.ru/20240723/pozhar-1961562916.html
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харьков, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область
В Харькове прогремел еще один взрыв, сообщили СМИ
"Общественное": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел новый взрыв