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СК завел дело после гибели ребенка в затопленном котловане в Нальчике - РИА Новости, 25.07.2024
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11:12 25.07.2024
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СК завел дело после гибели ребенка в затопленном котловане в Нальчике
СК завел дело после гибели ребенка в затопленном котловане в Нальчике - РИА Новости, 25.07.2024
СК завел дело после гибели ребенка в затопленном котловане в Нальчике
Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту гибели 7-летней девочки, которая упала в затопленный дождем котлован в Нальчике, сообщило... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T11:12
2024-07-25T11:12
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НАЛЬЧИК, 25 июл – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту гибели 7-летней девочки, которая упала в затопленный дождем котлован в Нальчике, сообщило СУСК РФ по региону. Ранее ведомство сообщало, что в среду днем на улице Кулиева в Нальчике девочка 2017 года рождения погибла, упав во время прогулки в затопленный дождевыми водами котлован. Участок, где проводились земляные работы, не был огорожен и доступ к нему сторонних лиц не был ограничен. По данному факту ведомство организовало доследственную проверку. "По факту гибели малолетней в результате падения в затопленный котлован возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до 5 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240704/omsk-1957472776.html
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происшествия, жилье, россия, нальчик
Происшествия, Жилье, Россия, Нальчик
СК завел дело после гибели ребенка в затопленном котловане в Нальчике

СК возбудил дело после гибели девочки, упавшей в затопленный котлован в Нальчике

© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской РеспубликеМесто гибели малолетнего ребенка в Нальчике
Место гибели малолетнего ребенка в Нальчике - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике
Место гибели малолетнего ребенка в Нальчике
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 25 июл – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту гибели 7-летней девочки, которая упала в затопленный дождем котлован в Нальчике, сообщило СУСК РФ по региону.
Ранее ведомство сообщало, что в среду днем на улице Кулиева в Нальчике девочка 2017 года рождения погибла, упав во время прогулки в затопленный дождевыми водами котлован. Участок, где проводились земляные работы, не был огорожен и доступ к нему сторонних лиц не был ограничен. По данному факту ведомство организовало доследственную проверку.
"По факту гибели малолетней в результате падения в затопленный котлован возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до 5 лет лишения свободы.
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