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СК завел дело после гибели ребенка в затопленном котловане в Нальчике

СК завел дело после гибели ребенка в затопленном котловане в Нальчике - РИА Новости, 25.07.2024

СК завел дело после гибели ребенка в затопленном котловане в Нальчике

Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту гибели 7-летней девочки, которая упала в затопленный дождем котлован в Нальчике, сообщило... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T11:12

2024-07-25T11:12

2024-07-25T11:12

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НАЛЬЧИК, 25 июл – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту гибели 7-летней девочки, которая упала в затопленный дождем котлован в Нальчике, сообщило СУСК РФ по региону. Ранее ведомство сообщало, что в среду днем на улице Кулиева в Нальчике девочка 2017 года рождения погибла, упав во время прогулки в затопленный дождевыми водами котлован. Участок, где проводились земляные работы, не был огорожен и доступ к нему сторонних лиц не был ограничен. По данному факту ведомство организовало доследственную проверку. "По факту гибели малолетней в результате падения в затопленный котлован возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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происшествия, жилье, россия, нальчик