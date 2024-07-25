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СК завел дело после гибели ребенка в затопленном котловане в Нальчике
СК завел дело после гибели ребенка в затопленном котловане в Нальчике - РИА Новости, 25.07.2024
СК завел дело после гибели ребенка в затопленном котловане в Нальчике
Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту гибели 7-летней девочки, которая упала в затопленный дождем котлован в Нальчике, сообщило... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T11:12
2024-07-25T11:12
2024-07-25T11:12
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НАЛЬЧИК, 25 июл – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту гибели 7-летней девочки, которая упала в затопленный дождем котлован в Нальчике, сообщило СУСК РФ по региону. Ранее ведомство сообщало, что в среду днем на улице Кулиева в Нальчике девочка 2017 года рождения погибла, упав во время прогулки в затопленный дождевыми водами котлован. Участок, где проводились земляные работы, не был огорожен и доступ к нему сторонних лиц не был ограничен. По данному факту ведомство организовало доследственную проверку. "По факту гибели малолетней в результате падения в затопленный котлован возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до 5 лет лишения свободы.
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происшествия, жилье, россия, нальчик
Происшествия, Жилье, Россия, Нальчик
СК завел дело после гибели ребенка в затопленном котловане в Нальчике
СК возбудил дело после гибели девочки, упавшей в затопленный котлован в Нальчике
НАЛЬЧИК, 25 июл – РИА Новости.
Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту гибели 7-летней девочки, которая упала в затопленный дождем котлован в Нальчике, сообщило СУСК РФ по региону
.
Ранее ведомство сообщало, что в среду днем на улице Кулиева в Нальчике девочка 2017 года рождения погибла, упав во время прогулки в затопленный дождевыми водами котлован. Участок, где проводились земляные работы, не был огорожен и доступ к нему сторонних лиц не был ограничен. По данному факту ведомство организовало доследственную проверку.
"По факту гибели малолетней в результате падения в затопленный котлован возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до 5 лет лишения свободы.