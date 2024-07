https://ria.ru/20240725/kartina-1962028062.html

СМИ: в Лондоне признали виновными активисток, испортивших картину Ван Гога

СМИ: в Лондоне признали виновными активисток, испортивших картину Ван Гога - РИА Новости, 25.07.2024

СМИ: в Лондоне признали виновными активисток, испортивших картину Ван Гога

Две активистки экологического движения Just Stop Oil, облившие томатным супом картину нидерландского художника Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Лондоне, были... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T19:30

2024-07-25T19:30

2024-07-25T19:30

лондон

шеффилд

винсент ван гог

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824053733_93:230:1280:898_1920x0_80_0_0_c62a0fb95b986159edaef193fef56be6.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Две активистки экологического движения Just Stop Oil, облившие томатным супом картину нидерландского художника Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Лондоне, были признаны в суде виновными в нанесении противоправного ущерба, сообщила в четверг газета Telegraph. В октябре 2022 года две молодые экоактивистки Just Stop Oil вылили томатный суп на картину Ван Гога в Национальной галерее Лондона. В пресс-службе галереи РИА Новости сообщили, что полотно испорчено не было, однако были отмечены небольшие повреждения рамы. "Два активиста Just Stop Oil были признаны виновными в нанесении противоправного ущерба, после того как они облили супом картину Винсента Ван Гога", - говорится в статье. Обе девушки были отпущены под залог, вынесение приговора состоится 27 сентября, пишет Telegraph. По условиям временного освобождения им запрещено носить в общественных местах клей, краску или любое клеящее вещество, а также посещать галереи и музеи, сообщает газета. Активисты экологического движения Just Stop Oil уже несколько лет проводят протестные акции, выступая за прекращение добычи нефти и газа. В 2022 году они приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В апреле 2023 года они сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они неоднократно прерывали различные спортивные мероприятия, устраивали "медленные марши" на дорогах, мешая движению, а также обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.

https://ria.ru/20240725/frankfurt-1961860683.html

https://ria.ru/20240619/kraska-1954059754.html

лондон

шеффилд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лондон, шеффилд, винсент ван гог, в мире