СМИ: в Лондоне признали виновными активисток, испортивших картину Ван Гога
Telegraph: Экоактивистки, облившие супом картину Ван Гога, признаны виновными
© Just Stop OilВандалы из британского экологического движения облили томатным супом картину ван Гога "Подсолнухи" в лондонской Национальной галерее
© Just Stop Oil
Вандалы из британского экологического движения облили томатным супом картину ван Гога "Подсолнухи" в лондонской Национальной галерее. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Две активистки экологического движения Just Stop Oil, облившие томатным супом картину нидерландского художника Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Лондоне, были признаны в суде виновными в нанесении противоправного ущерба, сообщила в четверг газета Telegraph.
В октябре 2022 года две молодые экоактивистки Just Stop Oil вылили томатный суп на картину Ван Гога в Национальной галерее Лондона. В пресс-службе галереи РИА Новости сообщили, что полотно испорчено не было, однако были отмечены небольшие повреждения рамы.
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"Два активиста Just Stop Oil были признаны виновными в нанесении противоправного ущерба, после того как они облили супом картину Винсента Ван Гога", - говорится в статье.
Обе девушки были отпущены под залог, вынесение приговора состоится 27 сентября, пишет Telegraph. По условиям временного освобождения им запрещено носить в общественных местах клей, краску или любое клеящее вещество, а также посещать галереи и музеи, сообщает газета.
Активисты экологического движения Just Stop Oil уже несколько лет проводят протестные акции, выступая за прекращение добычи нефти и газа. В 2022 году они приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В апреле 2023 года они сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они неоднократно прерывали различные спортивные мероприятия, устраивали "медленные марши" на дорогах, мешая движению, а также обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.
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19 июня, 17:50