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СМИ: в Лондоне признали виновными активисток, испортивших картину Ван Гога - РИА Новости, 25.07.2024
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19:30 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/kartina-1962028062.html
СМИ: в Лондоне признали виновными активисток, испортивших картину Ван Гога
СМИ: в Лондоне признали виновными активисток, испортивших картину Ван Гога - РИА Новости, 25.07.2024
СМИ: в Лондоне признали виновными активисток, испортивших картину Ван Гога
Две активистки экологического движения Just Stop Oil, облившие томатным супом картину нидерландского художника Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Лондоне, были... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T19:30
2024-07-25T19:30
лондон
шеффилд
винсент ван гог
в мире
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Две активистки экологического движения Just Stop Oil, облившие томатным супом картину нидерландского художника Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Лондоне, были признаны в суде виновными в нанесении противоправного ущерба, сообщила в четверг газета Telegraph. В октябре 2022 года две молодые экоактивистки Just Stop Oil вылили томатный суп на картину Ван Гога в Национальной галерее Лондона. В пресс-службе галереи РИА Новости сообщили, что полотно испорчено не было, однако были отмечены небольшие повреждения рамы. "Два активиста Just Stop Oil были признаны виновными в нанесении противоправного ущерба, после того как они облили супом картину Винсента Ван Гога", - говорится в статье. Обе девушки были отпущены под залог, вынесение приговора состоится 27 сентября, пишет Telegraph. По условиям временного освобождения им запрещено носить в общественных местах клей, краску или любое клеящее вещество, а также посещать галереи и музеи, сообщает газета. Активисты экологического движения Just Stop Oil уже несколько лет проводят протестные акции, выступая за прекращение добычи нефти и газа. В 2022 году они приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В апреле 2023 года они сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они неоднократно прерывали различные спортивные мероприятия, устраивали "медленные марши" на дорогах, мешая движению, а также обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.
https://ria.ru/20240725/frankfurt-1961860683.html
https://ria.ru/20240619/kraska-1954059754.html
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РИА Новости
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5
4.7
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лондон, шеффилд, винсент ван гог, в мире
Лондон, Шеффилд, Винсент Ван Гог, В мире
СМИ: в Лондоне признали виновными активисток, испортивших картину Ван Гога

Telegraph: Экоактивистки, облившие супом картину Ван Гога, признаны виновными

© Just Stop OilВандалы из британского экологического движения облили томатным супом картину ван Гога "Подсолнухи" в лондонской Национальной галерее
Вандалы из британского экологического движения облили томатным супом картину ван Гога Подсолнухи в лондонской Национальной галерее - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Just Stop Oil
Вандалы из британского экологического движения облили томатным супом картину ван Гога "Подсолнухи" в лондонской Национальной галерее. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Две активистки экологического движения Just Stop Oil, облившие томатным супом картину нидерландского художника Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Лондоне, были признаны в суде виновными в нанесении противоправного ущерба, сообщила в четверг газета Telegraph.
В октябре 2022 года две молодые экоактивистки Just Stop Oil вылили томатный суп на картину Ван Гога в Национальной галерее Лондона. В пресс-службе галереи РИА Новости сообщили, что полотно испорчено не было, однако были отмечены небольшие повреждения рамы.
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"Два активиста Just Stop Oil были признаны виновными в нанесении противоправного ущерба, после того как они облили супом картину Винсента Ван Гога", - говорится в статье.
Обе девушки были отпущены под залог, вынесение приговора состоится 27 сентября, пишет Telegraph. По условиям временного освобождения им запрещено носить в общественных местах клей, краску или любое клеящее вещество, а также посещать галереи и музеи, сообщает газета.
Активисты экологического движения Just Stop Oil уже несколько лет проводят протестные акции, выступая за прекращение добычи нефти и газа. В 2022 году они приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В апреле 2023 года они сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они неоднократно прерывали различные спортивные мероприятия, устраивали "медленные марши" на дорогах, мешая движению, а также обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.
Активисты экологического движения Just Stop Oil распыляют краску на камни Стоунхенджа. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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