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В Долине Смерти турист получил ожоги третьей степени на стопах
В Долине Смерти турист получил ожоги третьей степени на стопах - РИА Новости, 25.07.2024
В Долине Смерти турист получил ожоги третьей степени на стопах
Турист получил ожоги третьей степени на стопах после того, как прошел босиком по песку в Долине Смерти в американском штате Калифорния, сообщает телеканал ABC... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:04
2024-07-25T15:04
2024-07-25T15:04
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Турист получил ожоги третьей степени на стопах после того, как прошел босиком по песку в Долине Смерти в американском штате Калифорния, сообщает телеканал ABC News. По данным телеканала, 42-летний мужчина либо потерял шлепанцы, в которых начал прогулку, либо они порвались. На момент происшествия температура песка значительно превышала температуру воздуха, составлявшую 50°C. "Турист из Бельгии был госпитализирован в Лас-Вегасе после того, как получил ожоги третьей степени, пройдясь по песчаным дюнам в Долине Смерти", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что, ввиду экстремальной температуры воздуха в Долине Смерти, вертолет местной медицинской службы Mercy Air не мог совершить посадку, сотрудники парка доставили пострадавшего на машине скорой помощи к вертолетной площадке на возвышенности, где температура воздуха была около 43°C. Оттуда турист был благополучно доставлен в больницу. Ранее телеканал Fox News сообщал, что из-за аномальной жары в Долине Смерти в Калифорнии погиб человек, а еще один человек был госпитализирован.
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в мире, калифорния, бельгия, лас-вегас
В мире, Калифорния, Бельгия, Лас-Вегас
В Долине Смерти турист получил ожоги третьей степени на стопах
ABC News: в Долине Смерти турист получил ожоги третьей степени на стопах
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости.
Турист получил ожоги третьей степени на стопах после того, как прошел босиком по песку в Долине Смерти в американском штате Калифорния, сообщает
телеканал ABC News.
По данным телеканала, 42-летний мужчина либо потерял шлепанцы, в которых начал прогулку, либо они порвались. На момент происшествия температура песка значительно превышала температуру воздуха, составлявшую 50°C.
«
"Турист из Бельгии был госпитализирован в Лас-Вегасе после того, как получил ожоги третьей степени, пройдясь по песчаным дюнам в Долине Смерти", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что, ввиду экстремальной температуры воздуха в Долине Смерти, вертолет местной медицинской службы Mercy Air не мог совершить посадку, сотрудники парка доставили пострадавшего на машине скорой помощи к вертолетной площадке на возвышенности, где температура воздуха была около 43°C. Оттуда турист был благополучно доставлен в больницу.
Ранее телеканал Fox News сообщал, что из-за аномальной жары в Долине Смерти в Калифорнии погиб человек, а еще один человек был госпитализирован.