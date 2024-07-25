https://ria.ru/20240725/kalifornija-1961956730.html

В Долине Смерти турист получил ожоги третьей степени на стопах

В Долине Смерти турист получил ожоги третьей степени на стопах - РИА Новости, 25.07.2024

В Долине Смерти турист получил ожоги третьей степени на стопах

Турист получил ожоги третьей степени на стопах после того, как прошел босиком по песку в Долине Смерти в американском штате Калифорния, сообщает телеканал ABC... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T15:04

2024-07-25T15:04

2024-07-25T15:04

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Турист получил ожоги третьей степени на стопах после того, как прошел босиком по песку в Долине Смерти в американском штате Калифорния, сообщает телеканал ABC News. По данным телеканала, 42-летний мужчина либо потерял шлепанцы, в которых начал прогулку, либо они порвались. На момент происшествия температура песка значительно превышала температуру воздуха, составлявшую 50°C. "Турист из Бельгии был госпитализирован в Лас-Вегасе после того, как получил ожоги третьей степени, пройдясь по песчаным дюнам в Долине Смерти", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что, ввиду экстремальной температуры воздуха в Долине Смерти, вертолет местной медицинской службы Mercy Air не мог совершить посадку, сотрудники парка доставили пострадавшего на машине скорой помощи к вертолетной площадке на возвышенности, где температура воздуха была около 43°C. Оттуда турист был благополучно доставлен в больницу. Ранее телеканал Fox News сообщал, что из-за аномальной жары в Долине Смерти в Калифорнии погиб человек, а еще один человек был госпитализирован.

https://ria.ru/20240721/bodrum-1961037909.html

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