https://ria.ru/20240725/ka-52-1961851898.html

Экипаж Ка-52М поразил украинский опорный пункт

Экипаж Ка-52М поразил украинский опорный пункт - РИА Новости, 25.07.2024

Экипаж Ка-52М поразил украинский опорный пункт

Экипаж боевого вертолёта Ка-52М поразил опорный пункт украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T05:16

2024-07-25T05:16

2024-07-25T05:16

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Экипаж боевого вертолёта Ка-52М поразил опорный пункт украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по заданным координатам", - говорится в сообщении. После применения авиационных средств поражения, экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. "Сегодня выполняли боевой полет. По команде с КП полка выполнили взлет с аэродрома базирования. Выполнили полет на предельно малых высотах с отгибанием рельефа местности. Стреляли неуправляемым ракетным вооружением С-8 КОМ. По докладу передового авианаводчика цель была поражена. После чего выполнили отстрел тепловых ловушек и вернулись на аэродром базирования. Полет прошел без инцидентов и каких-либо происшествий", – цитируется в сообщении штурман Ка-52М Александр.

https://ria.ru/20240624/ka-52m-1954948486.html

https://ria.ru/20240701/minoborony-1956540459.html

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