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Экипаж Ка-52М поразил украинский опорный пункт - РИА Новости, 25.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:16 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/ka-52-1961851898.html
Экипаж Ка-52М поразил украинский опорный пункт
Экипаж Ка-52М поразил украинский опорный пункт - РИА Новости, 25.07.2024
Экипаж Ка-52М поразил украинский опорный пункт
Экипаж боевого вертолёта Ка-52М поразил опорный пункт украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T05:16
2024-07-25T05:16
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Экипаж боевого вертолёта Ка-52М поразил опорный пункт украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по заданным координатам", - говорится в сообщении. После применения авиационных средств поражения, экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. "Сегодня выполняли боевой полет. По команде с КП полка выполнили взлет с аэродрома базирования. Выполнили полет на предельно малых высотах с отгибанием рельефа местности. Стреляли неуправляемым ракетным вооружением С-8 КОМ. По докладу передового авианаводчика цель была поражена. После чего выполнили отстрел тепловых ловушек и вернулись на аэродром базирования. Полет прошел без инцидентов и каких-либо происшествий", – цитируется в сообщении штурман Ка-52М Александр.
https://ria.ru/20240624/ka-52m-1954948486.html
https://ria.ru/20240701/minoborony-1956540459.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия
Экипаж Ка-52М поразил украинский опорный пункт

Минобороны: Ка-52М ВКС поразил "опорник" ВСУ в зоне ответственности "Востока"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 в зоне СВО
Вертолет Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вертолет Ка-52 в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Экипаж боевого вертолёта Ка-52М поразил опорный пункт украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по заданным координатам", - говорится в сообщении.
Российский боевой вертолет Ка-52 Аллигатор - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Экипаж Ка-52М поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ
24 июня, 05:04
После применения авиационных средств поражения, экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.
"Сегодня выполняли боевой полет. По команде с КП полка выполнили взлет с аэродрома базирования. Выполнили полет на предельно малых высотах с отгибанием рельефа местности. Стреляли неуправляемым ракетным вооружением С-8 КОМ. По докладу передового авианаводчика цель была поражена. После чего выполнили отстрел тепловых ловушек и вернулись на аэродром базирования. Полет прошел без инцидентов и каких-либо происшествий", – цитируется в сообщении штурман Ка-52М Александр.
Ударный вертолет Ка-52 - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Экипажи Ка-52М поразили замаскированную технику ВСУ
1 июля, 05:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссия
 
 
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