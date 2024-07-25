Италия выступает против отправки инструкторов на Украину, заявил глава МИД
Таяни: Италия выступает против отправки западных военных инструкторов на Украину
Антонио Таяни. Архивное фото
РИМ, 25 июл – РИА Новости. Италия выступает против отправки западных военных инструкторов на Украину и поддерживает привлечение РФ к будущим мирным переговорам, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни.
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"Италия продолжает выступать против любой идеи по направлению инструкторов на Украину. Поддержка Киева и его обороны - это тот инструмент, который есть у нас в распоряжении для того, чтобы привести Москву к столу переговоров", - заявил он на совместном заседании комиссий по иностранным делам и обороны Сената итальянского парламента.
Представители итальянского руководства неоднократно выступали против снятия запрета на удары по территории РФ для украинских войск. В правительстве говорили, что Рим поставляет Киеву оружие, которое должно использоваться только внутри Украины, и держит его под контролем.
Говоря о недавней встрече глав МИД ЕС, Таяни, по его словам, "отметил твердое намерение работать ради справедливого мира на Украине".
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"Мы должны сделать так, чтобы в будущем укрепился канал диалога. Эту позицию оценил глава МИД Украины (Дмитрий) Кулеба, который выступал по видеосвязи. Я положительно оцениваю его поездку в Китай для того, чтобы попытаться привлечь эту страну и убедить Россию прислушаться к мягким советам", - сказал министр.
"На конференции (в Швейцарии) я отметил открытость Украины к привлечению России к следующим переговорным мероприятиям. Это основополагающий шаг, мир заключается вдвоем", - заявил министр.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Кулебы о переговорах, заявил, что в Кремле не знают, что за ними стоит, и надеются получить разъяснения в ближайшее время. При этом Песков предположил, что Киев вернулся к риторике о переговорах, потому что киевскому режиму сейчас "очевидно нелегко".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Как заявляли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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