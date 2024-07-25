https://ria.ru/20240725/infljatsija-1961860088.html
В России замедлилась инфляция
В России замедлилась инфляция - РИА Новости, 25.07.2024
В России замедлилась инфляция
Инфляция в России на 22 июля замедлилась до 9,18 процента в годовом выражении с 9,21 процента неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T08:15
2024-07-25T08:15
2024-07-25T12:16
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Инфляция в России на 22 июля замедлилась до 9,18 процента в годовом выражении с 9,21 процента неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "Возобновилось снижение цен на плодоовощную продукцию: подешевели помидоры и фрукты, продолжилось снижение цен на огурцы и овощи "борщевого набора". На продукты питания, за исключением овощей и фруктов, рост цен составил 0,11 процента. Снизились темпы роста цен на сахар и хлебобулочные изделия, ускорилась дефляция на мясо птицы и яйца", — указано в документе.Как пишут авторы обзора, на неделе с 16 по 22 июля в сегменте продовольственных товаров рост цен составил 0,07 процента против 0,05 процента на прошлой отчетной неделе. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,12 процента, как и неделей ранее. В сфере регулируемых, туристических и бытовых услуг повышение цен замедлилось — до 0,16 процента против 0,22 процента.
https://ria.ru/20240724/rosstat-1961795274.html
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В России замедлилась инфляция
МЭР: инфляция в России на 22 июля замедлилась до 9,18 процента
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Инфляция в России на 22 июля замедлилась до 9,18 процента в годовом выражении с 9,21 процента неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
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"Возобновилось снижение цен на плодоовощную продукцию: подешевели помидоры и фрукты, продолжилось снижение цен на огурцы и овощи "борщевого набора". На продукты питания, за исключением овощей и фруктов, рост цен составил 0,11 процента. Снизились темпы роста цен на сахар и хлебобулочные изделия, ускорилась дефляция на мясо птицы и яйца", — указано в документе.
Как пишут авторы обзора, на неделе с 16 по 22 июля в сегменте продовольственных товаров рост цен составил 0,07 процента против 0,05 процента на прошлой отчетной неделе.
В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,12 процента, как и неделей ранее. В сфере регулируемых, туристических и бытовых услуг повышение цен замедлилось — до 0,16 процента против 0,22 процента.