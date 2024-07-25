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Хинштейн призвал YouTube изменить политику в России
Хинштейн призвал YouTube изменить политику в России - РИА Новости, 25.07.2024
Хинштейн призвал YouTube изменить политику в России
Если администрация американского видеохостинга YouTube не изменит свою политику, ничего хорошего этот сервис в России не ждет, заявил глава комитета ГД по... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T18:11
2024-07-25T18:11
2024-07-25T18:11
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Если администрация американского видеохостинга YouTube не изменит свою политику, ничего хорошего этот сервис в России не ждет, заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Дальнейшая судьба YouTube в России зависит исключительно от него самого. Если администрация ресурса не изменит свою политику и не начнет соблюдать наши законы, ничего хорошего его здесь не ждет. Тем более что альтернативные площадки (RuTube, "VK Видео") развиваются сейчас более чем активно", - написал он. Он добавил, что не случайно для "приведения в чувство" YouTube выбран именно летний период, когда основная масса людей находится в отпусках и пользуется для выхода в интернет именно мобильными устройствами. "Деградация YouTube их никак не коснется... Вновь подчеркну: все происходящее - является следствием антироссийской политики хостинга, который последовательно удаляет каналы наших общественных деятелей (блогеров, журналистов, артистов), чья позиция отличается от западной точки зрения ", - добавил депутат.
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общество, технологии, россия, александр хинштейн, youtube, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Александр Хинштейн, YouTube, Госдума РФ
Хинштейн призвал YouTube изменить политику в России
Хинштейн: если YouTube не изменит политику, ничего хорошего его в РФ не ждет