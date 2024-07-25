Рейтинг@Mail.ru
Путин обновил состав президиума Госсовета - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 25.07.2024 (обновлено: 17:52 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/gossovet-1962000314.html
Путин обновил состав президиума Госсовета
Путин обновил состав президиума Госсовета - РИА Новости, 25.07.2024
Путин обновил состав президиума Госсовета
Президент РФ Владимир Путин обновил состав президиума Госсовета, включив в него в том числе врио губернаторов Тульской и Самарской областей, следует из... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:13
2024-07-25T17:52
политика
самарская область
владимир путин
тульская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890787211_0:0:3406:1915_1920x0_80_0_0_a5f37bb8ac4b3adbc448e4d62bd6e9ad.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обновил состав президиума Госсовета, включив в него в том числе врио губернаторов Тульской и Самарской областей, следует из распоряжения, опубликованного на портале официальной и правовой информации."Внести в состав президиума Государственного Совета Российской Федерации... следующие изменения: включить в состав президиума следующих лиц", - говорится в документе.Так, в состав президиума, согласно распоряжению президента, включены губернатор Ставропольского края, председатель комиссии Госсовета по направлению "Сельское хозяйство" Владимир Владимиров, губернатор Рязанской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика" Павел Малков, врио губернатора Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев, глава республики Саха (Якутия), возглавляющий комиссию по направлению "Энергетика" Айсен Николаев.Также в состав президиума вошли врио губернатора Самарской области, председатель комиссии по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев, губернатор Астраханской области, председатель комиссии по направлению "Международная кооперация и экспорт" Александр Цыбульский и губернатор Калужской области, глава комиссии по направлению "Кадры" Владислав Шапша.Губернатор Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Артюхов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Ивановской области Сергей Воскресенский, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, глава республики Татарстан Рустам Миннниханов, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава республики Бурятия Алексей Цыденов и губернатор Мурманской области Андрей Чибис вновь внесены в состав президиума Госсовета с указанием актуальных названий комиссий, которые они возглавляют. В составе президиума значится и помощник президента РФ, секретарь Госсовета Андрей Дюмин, его должность в новой редакции документа тоже уточнена.Путин ранее внес изменения в состав Госсовета, включив в него врио глав девяти регионов. Он также поручил создать двадцать одну комиссию Госсовета по направлениям социально-экономического развития России (в прошлом Госсовете было 18 комиссий).
https://ria.ru/20240724/putin-1961680889.html
https://ria.ru/20240724/putin-1961740488.html
самарская область
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890787211_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_46297c598a863eccda30117e956c3ea0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, самарская область, владимир путин, тульская область
Политика, Самарская область, Владимир Путин, Тульская область
Путин обновил состав президиума Госсовета

В состав президиума Госсовета вошли врио глав Тульской и Самарской областей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обновил состав президиума Госсовета, включив в него в том числе врио губернаторов Тульской и Самарской областей, следует из распоряжения, опубликованного на портале официальной и правовой информации.
"Внести в состав президиума Государственного Совета Российской Федерации... следующие изменения: включить в состав президиума следующих лиц", - говорится в документе.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Правительство подготовит предложения о переезде госкомпаний в регионы
24 июля, 12:58
Так, в состав президиума, согласно распоряжению президента, включены губернатор Ставропольского края, председатель комиссии Госсовета по направлению "Сельское хозяйство" Владимир Владимиров, губернатор Рязанской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика" Павел Малков, врио губернатора Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев, глава республики Саха (Якутия), возглавляющий комиссию по направлению "Энергетика" Айсен Николаев.
Также в состав президиума вошли врио губернатора Самарской области, председатель комиссии по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев, губернатор Астраханской области, председатель комиссии по направлению "Международная кооперация и экспорт" Александр Цыбульский и губернатор Калужской области, глава комиссии по направлению "Кадры" Владислав Шапша.
Губернатор Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Артюхов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Ивановской области Сергей Воскресенский, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, глава республики Татарстан Рустам Миннниханов, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава республики Бурятия Алексей Цыденов и губернатор Мурманской области Андрей Чибис вновь внесены в состав президиума Госсовета с указанием актуальных названий комиссий, которые они возглавляют. В составе президиума значится и помощник президента РФ, секретарь Госсовета Андрей Дюмин, его должность в новой редакции документа тоже уточнена.
Путин ранее внес изменения в состав Госсовета, включив в него врио глав девяти регионов. Он также поручил создать двадцать одну комиссию Госсовета по направлениям социально-экономического развития России (в прошлом Госсовете было 18 комиссий).
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ. 24 июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Путин поручил включить новые регионы в обновленные нацпроекты
24 июля, 15:48
 
ПолитикаСамарская областьВладимир ПутинТульская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала