https://ria.ru/20240725/gossovet-1962000314.html

Путин обновил состав президиума Госсовета

Путин обновил состав президиума Госсовета - РИА Новости, 25.07.2024

Путин обновил состав президиума Госсовета

Президент РФ Владимир Путин обновил состав президиума Госсовета, включив в него в том числе врио губернаторов Тульской и Самарской областей, следует из... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T17:13

2024-07-25T17:13

2024-07-25T17:52

политика

самарская область

владимир путин

тульская область

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обновил состав президиума Госсовета, включив в него в том числе врио губернаторов Тульской и Самарской областей, следует из распоряжения, опубликованного на портале официальной и правовой информации."Внести в состав президиума Государственного Совета Российской Федерации... следующие изменения: включить в состав президиума следующих лиц", - говорится в документе.Так, в состав президиума, согласно распоряжению президента, включены губернатор Ставропольского края, председатель комиссии Госсовета по направлению "Сельское хозяйство" Владимир Владимиров, губернатор Рязанской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика" Павел Малков, врио губернатора Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев, глава республики Саха (Якутия), возглавляющий комиссию по направлению "Энергетика" Айсен Николаев.Также в состав президиума вошли врио губернатора Самарской области, председатель комиссии по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев, губернатор Астраханской области, председатель комиссии по направлению "Международная кооперация и экспорт" Александр Цыбульский и губернатор Калужской области, глава комиссии по направлению "Кадры" Владислав Шапша.Губернатор Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Артюхов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Ивановской области Сергей Воскресенский, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, глава республики Татарстан Рустам Миннниханов, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава республики Бурятия Алексей Цыденов и губернатор Мурманской области Андрей Чибис вновь внесены в состав президиума Госсовета с указанием актуальных названий комиссий, которые они возглавляют. В составе президиума значится и помощник президента РФ, секретарь Госсовета Андрей Дюмин, его должность в новой редакции документа тоже уточнена.Путин ранее внес изменения в состав Госсовета, включив в него врио глав девяти регионов. Он также поручил создать двадцать одну комиссию Госсовета по направлениям социально-экономического развития России (в прошлом Госсовете было 18 комиссий).

https://ria.ru/20240724/putin-1961680889.html

https://ria.ru/20240724/putin-1961740488.html

самарская область

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, самарская область, владимир путин, тульская область