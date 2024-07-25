https://ria.ru/20240725/gorlovka-1961958629.html

При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель

При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 25.07.2024

При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель

Мирный житель погиб, еще пять человек получили ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками в четверг, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T15:11

2024-07-25T15:11

2024-07-25T15:24

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

россия

происшествия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб, еще пять человек получили ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками в четверг, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Населенный пункт Горловка (Никитовский район): по улице Казарцева погиб мужчина (персональные данные устанавливаются) ранены женщины 2000, 1957 и 1955 годов рождения, мужчины 1968 и 1959 годов рождения", - говорится в сообщении ведомства.Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 13.10 выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по данному району.Кроме того, в результате обстрела повреждения получили ясли-сад, магазин и многоквартирный жилой дом.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240724/ataki-1961830570.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, россия, происшествия, вооруженные силы украины