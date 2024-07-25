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При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 25.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:11 25.07.2024 (обновлено: 15:24 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/gorlovka-1961958629.html
При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель
При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 25.07.2024
При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель
Мирный житель погиб, еще пять человек получили ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками в четверг, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:11
2024-07-25T15:24
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
россия
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб, еще пять человек получили ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками в четверг, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Населенный пункт Горловка (Никитовский район): по улице Казарцева погиб мужчина (персональные данные устанавливаются) ранены женщины 2000, 1957 и 1955 годов рождения, мужчины 1968 и 1959 годов рождения", - говорится в сообщении ведомства.Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 13.10 выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по данному району.Кроме того, в результате обстрела повреждения получили ясли-сад, магазин и многоквартирный жилой дом.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240724/ataki-1961830570.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, россия, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель

При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб один человек, еще пятеро пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб, еще пять человек получили ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками в четверг, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Населенный пункт Горловка (Никитовский район): по улице Казарцева погиб мужчина (персональные данные устанавливаются) ранены женщины 2000, 1957 и 1955 годов рождения, мужчины 1968 и 1959 годов рождения", - говорится в сообщении ведомства.
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 13.10 выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по данному району.
Кроме того, в результате обстрела повреждения получили ясли-сад, магазин и многоквартирный жилой дом.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККРоссияПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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