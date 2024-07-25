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При атаке дрона ВСУ ранен житель поселка Октябрьский Белгородской области - РИА Новости, 25.07.2024
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15:42 25.07.2024 (обновлено: 15:47 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/gladkov-1961968091.html
При атаке дрона ВСУ ранен житель поселка Октябрьский Белгородской области
При атаке дрона ВСУ ранен житель поселка Октябрьский Белгородской области - РИА Новости, 25.07.2024
При атаке дрона ВСУ ранен житель поселка Октябрьский Белгородской области
Житель поселка Октябрьский Белгородского района ранен при атаке украинского дрона, автомобиль, в котором находился пострадавший, полностью сгорел, сообщил... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:42
2024-07-25T15:47
октябрьский
белгородская область
вооруженные силы украины
россия
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Житель поселка Октябрьский Белгородского района ранен при атаке украинского дрона, автомобиль, в котором находился пострадавший, полностью сгорел, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Сразу два поселка Белгородского района атакованы дронами ВСУ. В поселке Октябрьский в результате атаки дрона пострадал мирный житель. В момент атаки водитель находился внутри автомобиля, но вовремя успел покинуть транспортное средство. У мужчины осколочное ранение левого предплечья, баротравма. Бригадой скорой доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что в результате взрыва транспортное средство уничтожено и восстановлению не подлежит. Также посечен фасад коммерческого объекта. По данным главы области, еще один дрон упал в поселке Малиновка рядом с социальным объектом, в здании повреждено остекление.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
октябрьский
белгородская область
россия
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октябрьский, белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков
Октябрьский, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков
При атаке дрона ВСУ ранен житель поселка Октябрьский Белгородской области

Гладков: при атаке украинского беспилотника пострадал житель поселка Октябрьский

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Житель поселка Октябрьский Белгородского района ранен при атаке украинского дрона, автомобиль, в котором находился пострадавший, полностью сгорел, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Сразу два поселка Белгородского района атакованы дронами ВСУ. В поселке Октябрьский в результате атаки дрона пострадал мирный житель. В момент атаки водитель находился внутри автомобиля, но вовремя успел покинуть транспортное средство. У мужчины осколочное ранение левого предплечья, баротравма. Бригадой скорой доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.
Губернатор уточнил, что в результате взрыва транспортное средство уничтожено и восстановлению не подлежит. Также посечен фасад коммерческого объекта. По данным главы области, еще один дрон упал в поселке Малиновка рядом с социальным объектом, в здании повреждено остекление.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ОктябрьскийБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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