https://ria.ru/20240725/gladkov-1961968091.html
При атаке дрона ВСУ ранен житель поселка Октябрьский Белгородской области
При атаке дрона ВСУ ранен житель поселка Октябрьский Белгородской области - РИА Новости, 25.07.2024
При атаке дрона ВСУ ранен житель поселка Октябрьский Белгородской области
Житель поселка Октябрьский Белгородского района ранен при атаке украинского дрона, автомобиль, в котором находился пострадавший, полностью сгорел, сообщил... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:42
2024-07-25T15:42
2024-07-25T15:47
октябрьский
белгородская область
вооруженные силы украины
россия
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Житель поселка Октябрьский Белгородского района ранен при атаке украинского дрона, автомобиль, в котором находился пострадавший, полностью сгорел, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Сразу два поселка Белгородского района атакованы дронами ВСУ. В поселке Октябрьский в результате атаки дрона пострадал мирный житель. В момент атаки водитель находился внутри автомобиля, но вовремя успел покинуть транспортное средство. У мужчины осколочное ранение левого предплечья, баротравма. Бригадой скорой доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что в результате взрыва транспортное средство уничтожено и восстановлению не подлежит. Также посечен фасад коммерческого объекта. По данным главы области, еще один дрон упал в поселке Малиновка рядом с социальным объектом, в здании повреждено остекление.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
октябрьский
белгородская область
россия
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
октябрьский, белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков
Октябрьский, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков
При атаке дрона ВСУ ранен житель поселка Октябрьский Белгородской области
Гладков: при атаке украинского беспилотника пострадал житель поселка Октябрьский