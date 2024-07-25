https://ria.ru/20240725/gladkov-1961968091.html

При атаке дрона ВСУ ранен житель поселка Октябрьский Белгородской области

При атаке дрона ВСУ ранен житель поселка Октябрьский Белгородской области - РИА Новости, 25.07.2024

При атаке дрона ВСУ ранен житель поселка Октябрьский Белгородской области

Житель поселка Октябрьский Белгородского района ранен при атаке украинского дрона, автомобиль, в котором находился пострадавший, полностью сгорел, сообщил... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T15:42

2024-07-25T15:42

2024-07-25T15:47

октябрьский

белгородская область

вооруженные силы украины

россия

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Житель поселка Октябрьский Белгородского района ранен при атаке украинского дрона, автомобиль, в котором находился пострадавший, полностью сгорел, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Сразу два поселка Белгородского района атакованы дронами ВСУ. В поселке Октябрьский в результате атаки дрона пострадал мирный житель. В момент атаки водитель находился внутри автомобиля, но вовремя успел покинуть транспортное средство. У мужчины осколочное ранение левого предплечья, баротравма. Бригадой скорой доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что в результате взрыва транспортное средство уничтожено и восстановлению не подлежит. Также посечен фасад коммерческого объекта. По данным главы области, еще один дрон упал в поселке Малиновка рядом с социальным объектом, в здании повреждено остекление.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

октябрьский

белгородская область

россия

белгородский район

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октябрьский, белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков