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Гладков рассказал о дистанционном сопровождении белгородской "скорой" - РИА Новости, 25.07.2024
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
09:44 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/gladkov-1961872036.html
Гладков рассказал о дистанционном сопровождении белгородской "скорой"
Гладков рассказал о дистанционном сопровождении белгородской "скорой" - РИА Новости, 25.07.2024
Гладков рассказал о дистанционном сопровождении белгородской "скорой"
Дистанционное сопровождение вызовов скорой помощи в Белгородской области помогло более чем 600 жителям, оно может спасти жизни в условиях, когда сложная... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T09:44
2024-07-25T09:44
белгородская область
октябрьский
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 25 июл – РИА Новости. Дистанционное сопровождение вызовов скорой помощи в Белгородской области помогло более чем 600 жителям, оно может спасти жизни в условиях, когда сложная оперативная обстановка не позволяет медикам быстро приехать на вызов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, с середины мая было проведено 647 диспетчерских сопровождений. Это значит, что человек, который вызвал скорую помощь, до приезда медиков может получить консультацию и оказать первую помощь пострадавшему. "В нашей с вами сложной оперативной обстановке это очень важно. Например, в поселке Октябрьском человек без сознания лежал, получивший ранение. Проходивший прохожий вызвал скорую помощь и, благодаря помощи оператора, смог наложить повязку, остановить кровотечение, а значит – спасти жизнь человека", - приводит слова Гладкова пресс-служба правительства Белгородской области. Как отметили в правительстве, в 91 случае оператор "проводил" сердечно-легочную реанимацию. К примеру, в июле при вызове в поселок Разумное диспетчер начал "проводить" базовую реанимацию, и на 14-й минуте у пациентки появилось дыхание. Бригадой скорой медицинской помощи женщина была доставлена в больницу. В 170 случаях помощь оказывалась при различных травмах и кровотечениях, в том числе при ранениях, полученных в ходе обстрелов. "Будем и дальше развивать это направление, потому что видим, что оно сейчас всем нам очень важно и нужно", - подчеркнул Гладков.
https://ria.ru/20240722/zhku-1961283854.html
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октябрьский, вячеслав гладков
Белгородская область, Октябрьский, Вячеслав Гладков

Гладков рассказал о дистанционном сопровождении белгородской "скорой"

© Фото : правительство Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал про обустройство набережной в белгородском Губкине
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал про обустройство набережной в белгородском Губкине - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : правительство Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 25 июл – РИА Новости. Дистанционное сопровождение вызовов скорой помощи в Белгородской области помогло более чем 600 жителям, оно может спасти жизни в условиях, когда сложная оперативная обстановка не позволяет медикам быстро приехать на вызов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, с середины мая было проведено 647 диспетчерских сопровождений. Это значит, что человек, который вызвал скорую помощь, до приезда медиков может получить консультацию и оказать первую помощь пострадавшему.
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"В нашей с вами сложной оперативной обстановке это очень важно. Например, в поселке Октябрьском человек без сознания лежал, получивший ранение. Проходивший прохожий вызвал скорую помощь и, благодаря помощи оператора, смог наложить повязку, остановить кровотечение, а значит – спасти жизнь человека", - приводит слова Гладкова пресс-служба правительства Белгородской области.
Как отметили в правительстве, в 91 случае оператор "проводил" сердечно-легочную реанимацию. К примеру, в июле при вызове в поселок Разумное диспетчер начал "проводить" базовую реанимацию, и на 14-й минуте у пациентки появилось дыхание. Бригадой скорой медицинской помощи женщина была доставлена в больницу.
В 170 случаях помощь оказывалась при различных травмах и кровотечениях, в том числе при ранениях, полученных в ходе обстрелов.
"Будем и дальше развивать это направление, потому что видим, что оно сейчас всем нам очень важно и нужно", - подчеркнул Гладков.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на открытии Центра для комплексной реабилитации и высокотехнологичного протезирования - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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Белгородская областьОктябрьскийВячеслав Гладков
 
 
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