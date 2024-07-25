https://ria.ru/20240725/gladkov-1961872036.html

Гладков рассказал о дистанционном сопровождении белгородской "скорой"

Гладков рассказал о дистанционном сопровождении белгородской "скорой" - РИА Новости, 25.07.2024

Гладков рассказал о дистанционном сопровождении белгородской "скорой"

Дистанционное сопровождение вызовов скорой помощи в Белгородской области помогло более чем 600 жителям, оно может спасти жизни в условиях, когда сложная... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T09:44

2024-07-25T09:44

2024-07-25T09:44

белгородская область

октябрьский

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 25 июл – РИА Новости. Дистанционное сопровождение вызовов скорой помощи в Белгородской области помогло более чем 600 жителям, оно может спасти жизни в условиях, когда сложная оперативная обстановка не позволяет медикам быстро приехать на вызов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, с середины мая было проведено 647 диспетчерских сопровождений. Это значит, что человек, который вызвал скорую помощь, до приезда медиков может получить консультацию и оказать первую помощь пострадавшему. "В нашей с вами сложной оперативной обстановке это очень важно. Например, в поселке Октябрьском человек без сознания лежал, получивший ранение. Проходивший прохожий вызвал скорую помощь и, благодаря помощи оператора, смог наложить повязку, остановить кровотечение, а значит – спасти жизнь человека", - приводит слова Гладкова пресс-служба правительства Белгородской области. Как отметили в правительстве, в 91 случае оператор "проводил" сердечно-легочную реанимацию. К примеру, в июле при вызове в поселок Разумное диспетчер начал "проводить" базовую реанимацию, и на 14-й минуте у пациентки появилось дыхание. Бригадой скорой медицинской помощи женщина была доставлена в больницу. В 170 случаях помощь оказывалась при различных травмах и кровотечениях, в том числе при ранениях, полученных в ходе обстрелов. "Будем и дальше развивать это направление, потому что видим, что оно сейчас всем нам очень важно и нужно", - подчеркнул Гладков.

https://ria.ru/20240722/zhku-1961283854.html

https://ria.ru/20240717/oblast-1960343915.html

октябрьский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

октябрьский, вячеслав гладков