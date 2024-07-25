https://ria.ru/20240725/gladkov-1961872036.html
Гладков рассказал о дистанционном сопровождении белгородской "скорой"
Гладков рассказал о дистанционном сопровождении белгородской "скорой" - РИА Новости, 25.07.2024
Гладков рассказал о дистанционном сопровождении белгородской "скорой"
Дистанционное сопровождение вызовов скорой помощи в Белгородской области помогло более чем 600 жителям, оно может спасти жизни в условиях, когда сложная... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T09:44
2024-07-25T09:44
2024-07-25T09:44
белгородская область
октябрьский
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939561364_0:60:573:382_1920x0_80_0_0_3631f785de0d519d3eb3e098cdc5ca4b.jpg
БЕЛГОРОД, 25 июл – РИА Новости. Дистанционное сопровождение вызовов скорой помощи в Белгородской области помогло более чем 600 жителям, оно может спасти жизни в условиях, когда сложная оперативная обстановка не позволяет медикам быстро приехать на вызов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, с середины мая было проведено 647 диспетчерских сопровождений. Это значит, что человек, который вызвал скорую помощь, до приезда медиков может получить консультацию и оказать первую помощь пострадавшему. "В нашей с вами сложной оперативной обстановке это очень важно. Например, в поселке Октябрьском человек без сознания лежал, получивший ранение. Проходивший прохожий вызвал скорую помощь и, благодаря помощи оператора, смог наложить повязку, остановить кровотечение, а значит – спасти жизнь человека", - приводит слова Гладкова пресс-служба правительства Белгородской области. Как отметили в правительстве, в 91 случае оператор "проводил" сердечно-легочную реанимацию. К примеру, в июле при вызове в поселок Разумное диспетчер начал "проводить" базовую реанимацию, и на 14-й минуте у пациентки появилось дыхание. Бригадой скорой медицинской помощи женщина была доставлена в больницу. В 170 случаях помощь оказывалась при различных травмах и кровотечениях, в том числе при ранениях, полученных в ходе обстрелов. "Будем и дальше развивать это направление, потому что видим, что оно сейчас всем нам очень важно и нужно", - подчеркнул Гладков.
https://ria.ru/20240722/zhku-1961283854.html
https://ria.ru/20240717/oblast-1960343915.html
октябрьский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939561364_36:0:545:382_1920x0_80_0_0_a3fa99cb7063f11fa91b9781c0acd60c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
октябрьский, вячеслав гладков
Белгородская область, Октябрьский, Вячеслав Гладков
БЕЛГОРОД, 25 июл – РИА Новости. Дистанционное сопровождение вызовов скорой помощи в Белгородской области помогло более чем 600 жителям, оно может спасти жизни в условиях, когда сложная оперативная обстановка не позволяет медикам быстро приехать на вызов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, с середины мая было проведено 647 диспетчерских сопровождений. Это значит, что человек, который вызвал скорую помощь, до приезда медиков может получить консультацию и оказать первую помощь пострадавшему.
"В нашей с вами сложной оперативной обстановке это очень важно. Например, в поселке Октябрьском
человек без сознания лежал, получивший ранение. Проходивший прохожий вызвал скорую помощь и, благодаря помощи оператора, смог наложить повязку, остановить кровотечение, а значит – спасти жизнь человека", - приводит слова Гладкова пресс-служба правительства Белгородской области.
Как отметили в правительстве, в 91 случае оператор "проводил" сердечно-легочную реанимацию. К примеру, в июле при вызове в поселок Разумное диспетчер начал "проводить" базовую реанимацию, и на 14-й минуте у пациентки появилось дыхание. Бригадой скорой медицинской помощи женщина была доставлена в больницу.
В 170 случаях помощь оказывалась при различных травмах и кровотечениях, в том числе при ранениях, полученных в ходе обстрелов.
"Будем и дальше развивать это направление, потому что видим, что оно сейчас всем нам очень важно и нужно", - подчеркнул Гладков.